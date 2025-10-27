Compania chineză de baterii CATL a lansat o campanie de recrutare la Debrecen şi în împrejurimi

Debrecen, luni, 27 octombrie 2025 (MTI) - Producătorul chinez de baterii CATL a lansat o nouă campanie de recrutare la Debrecen şi în localităţile învecinate, prin care oferă mai multe sute de noi locuri de muncă - se arată într-un comunicat remis, luni, de companie agenţiei ungare de presă MTI.

Potrivit documentului, compania CATL – lider mondial în producţia de baterii pentru vehicule electrice şi lider internaţional în domeniul inovaţiilor tehnologice bazate pe surse de energie regenerabilă – construieşte la Debrecen, cu o investiţie de aproximativ 3 000 de miliarde de forinţi (7,7 miliarde euro), cea de-a doua sa fabrică europeană de baterii.

Investiţia şi economia locală a oraşului Debrecen vor atinge un moment important la sfârşitul acestui an: conform planurilor, producţia de probă va începe în fabrica de celule, iar hala de asamblare a modulelor va fi extinsă cu o nouă linie de producţie. În acest context, numărul actual de peste 800 de angajaţi va creşte în următoarele luni la 1400 – se precizează în comunicat.

Potrivit companiei, aceasta este cea de-a patra campanie de recrutare de amploare în regiune a uzinei de baterii din Debrecen. Scopul CATL este de a oferi oportunităţi de angajare în primul rând locuitorilor din Debrecen şi din judeţul Hajdú-Bihar.

Campania se adresează în principal persoanelor care locuiesc în Debrecen şi pe o rază de 60 de kilometri în jurul oraşului, cu precădere celor care doresc să se angajeze în domeniile producţiei, fabricaţiei, controlului calităţii sau logisticii. Compania a precizat că aşteaptă atât candidaţi cu studii superioare, cât şi persoane cu calificare profesională, indiferent de vârstă sau sex.

În prezent, la fabrica CATL de la Debrecen, pe lângă angajaţii maghiari, lucrează şi specialişti chinezi şi persoane de alte naţionalităţi, care sprijină faza iniţială a activităţii. În perioada următoare, vor sosi temporar şi alţi angajaţi din cadrul companiei-mamă din China, pentru a le prezenta lucrătorilor locali tehnologia inovatoare specifică CATL. Strategia companiei rămâne însă clar orientată spre utilizarea forţei de muncă locală – se mai arată în comunicat.

CATL subliniază că îşi construieşte prezenţa în regiune din toamna anului 2022. Din 2023 până în prezent, compania a organizat trei campanii de recrutare, în urma cărora numărul angajaţilor locali a crescut constant. Compania a stabilit o colaborare strânsă cu Centrul de Formare Profesională din Debreţin (DSzC): participă în mod regulat la târgurile locale de locuri de muncă, specialiştii săi susţin prezentări la ore, iar elevii vizitează fabrica în cadrul unor programe educaţionale. Scopul pe termen lung al parteneriatului este dezvoltarea unor programe de formare duală, menite să consolideze legătura dintre piaţa locală a muncii şi companie – se menţionează în comunicat.

În cadrul cursului de formare pentru operatori de fabrică de baterii, care va fi lansat în curând împreună cu DSzC, 100 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi candidaţi externi vor avea posibilitatea de a obţine o calificare profesională în decurs de trei luni – se arată în comunicat, care îl citează pe directorul fabricii, Qin Liang.

Compania Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), înfiinţată în anul 2011, este unul dintre cei mai importanţi actori ai industriei mondiale a bateriilor, deţinând o cotă globală de piaţă de 37,9%. Până în prezent, nouă dintre fabricile sale au obţinut certificarea de neutralitate în emisii de dioxid de carbon, iar trei au fost incluse de Forumul Economic Mondial în reţeaua Global Lighthouse Network – precizează comunicatul.