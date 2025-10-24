Viktor Orbán: Ungaria nu vrea să intre în război şi nici nu va intra

Bruxelles, vineri, 24 octombrie 2025 (MTI) - Ungaria a trăit experienţa războaielor mondiale; prin urmare, nu vrea să intre în război şi nici nu va intra - a afirmat prim-ministrul maghiar la Bruxelles, în zorii zilei de vineri, după summit-ul de o zi al Uniunii Europene.

Viktor Orbán a accentuat: Ungaria nu vrea să fie atrasă în războiul ruso-ucrainean.

În formularea şeful guvernului ungar: „Le propunem ucrainenilor să demarăm mai degrabă tratative de pace. Noi, maghiarii, putem acorda ajutor în acest sens. Nu vom trimite oameni, nu vom trimite arme, nu vom da bani; dar acordăm bucuroşi asistenţă prin organizarea unor tratative de pace”.

Dacă Uniunea Europeană nu vrea să fie exclusă din deciziile privind continentul, trebuie să fie prezentă la negocieri; dar nu cerând permisiunea de a participa la negocierile altora, ci prin demararea – din proprie iniţiativă – a unor negocieri şi acţiuni diplomatice – a adăugat premierul.

El a afirmat că summit-ul de pace de la Budapesta este la ordinea zilei. Americanii şi ruşii discută şi s-ar putea înţelege în orice moment. Având în vedere că o conferinţă de pace poate fi organizată foarte repede în cazul acordului dintre ei, Ungaria este în expectativă – a informat Viktor Orbán.

Prim-ministrul maghiar a spus că Europa nu ar trebui să se pregătească pentru negocierile ruso-americane, ci ar trebui să iniţieze negocieri cu ruşii. „Comportându-ne ca o oglindă; noi, europenii ar trebui să procedăm exact cum procedează preşedintele american” – a punctat el.

A afirmat că nu ar dori ca Ungaria să fie membră a unei alianţe al cărei membru nou trăieşte în permanenţă sub ameninţarea războiului în care „ne-ar putea atrage în orice moment, deşi războiul ruso-ucrainean nu este războiul nostru” – a accentuat Viktor Orbán.

Dacă Ucraina va deveni membră a UE, războiul ruso-ucrainean „va deveni războiul nostru; iar noi, maghiarii, nu vrem acest lucru” – a precizat el. Şeful guvernului maghiar a mai adăugat că starea Ucrainei „ar absorbi, ar extrage” din Europa banii de care continentul are nevoie pentru dezvoltarea economiei, de exemplu în Ungaria.

În acest context, el a afirmat că Ungaria nu este de acord cu începerea negocierilor privind aderarea Ucrainei la UE şi nici cu măsurile financiare care – după cum a scos în evidenţă – ar exporta banii maghiarilor în Ucraina sau i-ar periclita în legătură cu Ucraina.

În ceea ce priveşte poziţia Consiliului European privind Ucraina, prim-ministrul a informat : „Ungaria nu a putut susţine textul adoptat”. El a accentuat că „Ungaria nu este parte” la textul convenit de cele 26 de state membre.

Referitor la planul UE de a utiliza dobânzile activelor ruseşti depuse în băncile europene şi îngheţate ulterior ca urmare a sancţiunilor impuse de UE în vederea sprijinirii Ucrainei, Viktor Orbán a opinat: „dacă se vor atinge, chiar şi o singură dată – în urma unui ordin primit din partea actorilor politici –, de orice sumă păstrată aici, care nu aparţine uniunii, ci unui stat din afara acesteia, şi o vor realoca – într-un mod dubios din punct de vedere al dreptului internaţional –, această procedură va zgudui încrederea tuturor persoanelor care fac investiţii financiare în Europa, iar această ramură a economiei se va prăbuşi.”

Prim-ministrul a relatat că a schimbat scrisori cu preşedintele rus în decursul săptămânii; iar în această corespondenţă, Vladimir Putin s-a exprimat clar: în cazul unor eventuale măsuri ale UE care implică fondurile ruseşti, se vor lua contramăsuri. Ceea ce înseamnă că activele corporative europene din Rusia „ar putea fi periclitate” – a explicat el. Mai multe firme din Ungaria, inclusiv mari companii strategice maghiare, dispun de active semnificative în Rusia, iar „eu nu vreau să mă hazardez cu ele” – a precizat Viktor Orbán. Prim-ministrul ungar nu-şi poate asuma riscul ca activele maghiare din Rusia să fie utilizate parţial ca tribut, să fie diminuate sau confiscate ca ripostă la o decizie luată la Bruxelles – a punctat el.

Interesul Uniunii Europene ar fi ca ramura investiţiilor să dăinuie, deoarece Europa se află în competiţie ca mai întâi, în calitate de monedă globală, euro să ajungă din urmă dolarul; iar ulterior, dacă este posibil, să îl devanseze – a precizat Viktor Orbán.

Consiliul European a adoptat joi cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei. În această privinţă, premierul a afirmat: „am eliminat din acesta tot ce era rău Ungariei”. Pachetul de măsuri, care continuă politica greşită a sancţiunilor aplicate de UE, nu afectează în mod negativ Ungaria – a relevat el.

Referitor la migraţia ilegală, prim-ministrul a informat că UE vrea să pună în aplicare pactul privind migraţia şi azilanţii la sfârşitul anului 2026 sau la începutul anului 2027. Pactul privind migraţia reprezintă un „pericol mortal” pentru Ungaria – a afirmat el.