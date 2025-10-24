Panourile fotovoltaice funcţionează deja la 14000 dintre cele 21000 de familii subvenţionate de guvernul ungar

Budapesta, vineri, 24 octombrie 2025 (MTI) - Panourile fotovoltaice funcţionează deja la 14000 dintre cele 21000 de familii subvenţionate prin programul Energie Solară Plus (Napenergia plusz) - a anunţat vineri Ministerul Energiei (EM) din Ungaria pe pagina sa de Facebook.

Conform postării ministerului, guvernul a preluat de la gospodării în medie 4 milioane de forinţi (aproximativ 52160 de lei) din costurile de instalare a fotovoltaicelor şi a instalaţiilor de stocare a energiei.

Valoarea plăţilor efectuate se apropie, de asemenea, de două treimi din totalul subvenţiilor: din cele 86 de miliarde de forinţi (1,12 miliarde de lei) acordaţi, peste 55 de miliarde de forinţi (aproximativ 0,72 de miliarde de lei) au fost viraţi până acum de către administratorul programului – se arată în comunicat.

Potrivit ministerului, oportunitatea oferită a contribuit în mare măsură la creşterea peste 300000 a numărului de sisteme fotovoltaice casnice în primăvara acestui an. În Ungaria, funcţionează actualmente peste 312000 de sisteme casnice, iar puterea totală instalată a acestor sisteme mai mici o depăşeşte pe cea a centralei nucleare de la Paks şi se apropie de cea a termocentralelor pe gaz.

Comunicatul accentuează însă faptul că în vederea utilizării mai eficiente a energiei verzi capacităţile de stocare trebuie sporite.

Conform Ministerului Energiei, autoritatea a sprijinit dezvoltările întreprinse de gospodării şi firme cu 230 de miliarde de forinţi (aproape 3 miliarde de lei).