Clădirea Liceului Reformat din Satu Mare, renovată şi extinsă cu sprijinul guvernului ungar inaugurat în prezenţa unui ministru din Ungaria

Satu Mare, vineri, 24 octombrie 2025 (MTI) - Trăim într-o perioadă în care destinul nostru naţional comun se află în mâinile noastre, în care depinde de noi dacă vom păstra şi apoi îmbogăţi moştenirea strămoşilor noştri reformaţi, care au păstrat bisericile şi şcolile noastre în vremuri grele - a declarat vineri Gergely Gulyás, ministrul care conduce Cancelaria Prim-ministrului ungar, cu ocazia predării clădirii Liceului Reformat din Satu Mare, renovată şi extinsă cu sprijinul guvernului ungar.

La evenimentul organizat în biserica reformată locală, Gergely Gulyás a subliniat în discursul său importanţa misiunii instituţiilor religioase şi educaţionale cu privire la păstrarea şi consolidarea credinţei şi identităţii maghiare într-un context precum Europa de astăzi.

El a adăugat că trebuie să învăţăm de la Europa în ceea ce priveşte nivelul de trai, infrastructura şi productivitatea şi să ne aliniem la ea – însă acest lucru „nu are nicio valoare dacă în acest proces ne pierdem pe noi înşine, ne pierdem credinţa creştină şi identitatea culturală şi naţională bazată pe creştinism”.

În discursul său, Gergely Gulyás a evocat istoria de aproape 500 de ani a instituţiei, spunând că şcoala a trecut prin furtunile istoriei şi a supravieţuit, a fost reconstruită după ce a fost incendiată de trupele curuţilor, a eschivat contrareforma lobonţilor şi a îndurat dezastre naturale, ridicându-se în rândul colegiilor superioare până la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Chiar şi după tratatul de la Trianon, biserica reformată nu a abandonat „biserica şi şcoala”, făcând tot ce i-a stat în putinţă pentru a păstra colegiul de la Satu Mare, şi a avut suficient curaj şi voinţă şi după patruzeci de ani de comunism pentru a o lua de la capăt. Din 1991 a fost reconstruit întregul sistem şcolar, de la grădiniţă până la liceu – a reamintit ministrul.

În cadrul festivităţii, Hunor Kelemen, preşedintele UDMR, a explicat: pe lângă predarea clădirii, astăzi se sărbătoreşte şi alegerea valorică a unei comunităţi, iar pentru membrii acesteia este important să ştie ce fel de viziune asupra lumii, ce valori morale şi ce cunoştinţe vor lua cu ei copiii lor când vor păşi în viaţă.

De aceea construim şi susţinem şcolile noastre, le apărăm dacă este necesar, de aceea investim în educaţie – pentru că şcoala este unul din locurile în care o naţiune îşi păstrează şi îşi reînnoieşte constant misiunea ei – a spus preşedintele uniunii.

El a subliniat: această comunitate a supravieţuit de-a lungul secolelor trecute şi a reuşit să se menţină pentru că nu a acceptat niciodată că tradiţia şi rădăcinile înseamnă o piedică.

La ceremonie au participat Lóránd Turos, senator UDMR al judeţului Satu Mare, Lóránd Magyar, deputat UDMR al aceluiaşi judeţ, Csaba Pataki, preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, şi Gábor Kereskényi, primarul municipiului Satu Mare.

Lucrările de renovare şi extindere a clădirii liceului întreţinut de Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului au început în 2019. Investiţia a fost realizată cu sprijinul guvernului ungar şi cu ajutorul subvenţiilor acordate de Societatea de Administrare a Fondurilor „Bethlen Gábor”.