23 octombrie – Ministru ungar la Cluj: Cei care îşi păstrează trecutul îşi câştigă viitorul

Cluj-Napoca/Bucureşti, vineri, 24 octombrie 2025 (MTI) - Este esenţial ca eroii din 1956 să trăiască în inimile maghiarilor care îşi iubesc ţara, deoarece cei care îşi păstrează trecutul îşi câştigă viitorul – a declarat Gergely Gulyás joi, la Opera Maghiară din Cluj-Napoca, în cadrul festivităţii de comemorare a 69 de ani de la revoluţia din 1956.

Ministrul care conduce Cancelaria Prim-ministrului a subliniat: revoluţia din 1956 a fost o realizare remarcabilă a întregii naţiuni maghiare şi a demonstrat că, la fel ca naţiunea, dorinţa de libertate nu se opreşte la graniţele naţionale. Revoluţia ungară a încurajat popoarele şi cetăţenii iubitori de libertate din întreaga lume – inclusiv cetăţenii români – să reziste comunismului şi să-şi manifeste solidaritatea cu maghiarii. În Transilvania au avut loc mişcări studenţeşti, cele mai semnificative fiind tocmai cele de la Cluj-Napoca, respectiv de la Timişoara, a reamintit el.

Ministrul a subliniat: cu toate că manifestările de solidaritate din România nu au fost violente nicăieri, represaliile nu au lipsit, chiar dacă nu a avut loc o revoluţie. Pentru conducerea comunistă românească, revoluţia din Ungaria a oferit un pretext pentru a-i reprima pe maghiarii şi românii opuşi regimului, precum şi pentru a face viaţa minorităţii maghiare extrem de dificilă prin închiderea unor instituţii şi desfiinţarea Universităţii Bolyai cu predare în limba maghiară. În anii care au urmat revoluţiei, peste 25 000 de maghiari au fost arestaţi şi nu se ştie exact nici astăzi câţi şi-au pierdut viaţa din cauza represaliilor româneşti care au urmat revoluţiei ungare – a spus el.

În opinia sa, cei care au rămas loiali revoluţiei chiar şi trăind sub autoritatea unui alt stat au făcut acest lucru nu pentru că aveau speranţă, ci pentru că aveau dreptate. El a precizat: în 1956, naţiunea maghiară a luptat pentru dreptate şi, în ciuda solidarităţii oamenilor iubitori de libertate, a rămas singură. „Dar este mai bine să rămâi singur decât să trăieşti în minciună, pentru că ştim că dreptatea nu este susţinută întotdeauna şi mai ales nu este susţinută încontinuu de majoritate” – a adăugat el.

Ministrul a subliniat: toţi cei care şi-au jertfit viaţa pentru libertatea naţiunii vor rămâne pentru totdeauna în memoria colectivă a poporului maghiar, deoarece ei întruchipează tot ceea ce formează naţiunea maghiară împrăştiată în întreaga lume, fără a ţine seama de graniţe.

„Naţiunea nu ne cere sacrificii nouă, maghiarilor care trăim în libertate. Astăzi, sacrificiul înseamnă să rămânem pe pământul natal, să ne întoarcem acasă, să stăm ferm pe poziţii, să păstrăm limba naţională, identitatea culturală şi diversitatea continentului nostru pe baze naţionale şi, în acest context, să cultivăm şi să păstrăm lumea maghiară” – a declarat ministrul.

La gala de la Cluj-Napoca, Hunor Kelemen, preşedintele UDMR, a apreciat că 23 octombrie nu este doar o zi a libertăţii, ci şi o zi a curajului şi a demnităţii umane, o zi în care un popor s-a ridicat, a rostit adevărul şi a învins teama, iar aniversările nu înseamnă doar sărbătorire, ci şi evaluarea sarcinilor comunităţii.

„Noi, aici, în Transilvania, ne considerăm transilvanişti (…) Transilvania este patria şi casa noastră. Ne considerăm o comunitate independentă şi, când privim spre Budapesta, ne reafirmăm valorile culturale şi identitatea naţională, iar când ne îndreptăm privirea spre Bucureşti, dorim să obţinem drepturile şi resursele care ni se cuvin. Obiectivul nostru nu poate fi mai mic decât visul strămoşilor noştri: să trăim în pace şi libertate, cu demnitate, să ne construim patria în armonie” – a declarat Hunor Kelemen.

El a apreciat că libertatea este o sarcină, deoarece nici astăzi nu poate fi considerată un lucru de la sine înţeles, trebuie să muncim pentru ea.

„Datoria noastră este să nu lăsăm spiritul libertăţii din 1956 să se estompeze. Acesta să fie jurământul nostru pe 23 octombrie: să păstrăm libertatea – să trăim în libertate; să ne păstrăm demnitatea – şi să o protejăm pe cea a celorlalţi; să păstrăm unitatea noastră – pentru că unitatea este puterea noastră, iar comunitatea este viitorul nostru!” – a concluzionat preşedintele UDMR în discursul său rostit la festivitatea de la Cluj-Napoca.