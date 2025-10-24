23 octombrie – Liderul opoziţiei din Ungaria: Revoluţia din 1956 a fost un miracol

Budapesta, vineri, 24 octombrie 2025 (MTI) – Revoluţia din 1956 a fost un adevărat miracol, pentru că un popor care a suferit mult a avut curajul să spună: Ajunge! – a declarat Péter Magyar, preşedintele Partidului Tisza, joi, la Budapesta, în Piaţa Eroilor, după marşul naţional organizat cu prilejul sărbătorii zilei de 23 octombrie.

Marşul naţional, organizat de partidul de opoziţie, a pornit de la intersecţia bulevardelor Bajcsy-Zsilinszky şi Andrássy, din centrul Budapestei, şi s-a încheiat în Piaţa Eroilor.

La intersecţia străzii Nagymező cu bulevardul Andrássy a fost amenajată o instalaţie artistică ce a amintit luptele de stradă din 1956: pe carosabil au fost expuse maşini incendiate şi fumegânde, însoţite de sunete de arme şi fragmente de emisiuni radio din acea perioadă. În faţa Muzeului „Casa Terorii”, participanţii au depus fotografii ale victimelor represiunii de după Revoluţie şi trandafiri albi în memoria acestora.

„Băieţii şi fetele din Pesta nu au cerut nimic altceva decât să trăiască liberi în propria lor ţară”, a subliniat Péter Magyar în discursul său din Piaţa Eroilor.

Acesta a adăugat că, deşi după 4 noiembrie revoluţia părea înfrântă, spiritul maghiar a biruit, pentru că flacăra libertăţii aprinsă de înaintaşii din ’56 nu a putut fi stinsă niciodată.

„23 octombrie nu este doar despre trecut, ci şi un mesaj pentru viitorul Ungariei: vor exista întotdeauna oameni care au curajul să se ridice, care cred în libertate şi care, din nou şi din nou, vor reaprinde flacăra pe care băieţii şi fetele din Pesta au aprins-o în octombrie 1956” – a explicat politicianul.

„Spiritul din 1956 a renăscut în 1989, tot în această piaţă, când un tânăr a urcat pe treptele Galeriei de Artă (Műcsarnok) şi a rostit dorinţa multora dintre noi” – a afirmat, făcând aluzie la discursul rostit atunci de Viktor Orbán.

„Au trecut 36 de ani, iar astăzi este greu să nu observăm ironia tragică: politicianul care cândva cerea retragerea trupelor sovietice astăzi este cel mai loial aliat al Kremlinului”, a declarat Péter Magyar, adăugând că Viktor Orbán a construit între timp un sistem care concentrează puterea, controlează presa şi conduce ţara prin intermediul fricii.

„La 36 de ani distanţă, au ajuns să se teamă atât de mult, au decăzut atât de tare, încât au interzis ca acest discurs de astăzi – dedicat amintirii schimbării de regim – să fie rostit pe treptele Galeriei de Artă (Műcsarnok)” – a remarcat liderul Partidului Tisza.

Acesta a mai afirmat că, în ultimele două decenii, ziua de 23 octombrie a fost o sărbătoare vitregită, pentru că „liderii ţării, cu privirea plecată, s-au adresat doar propriilor susţinători, încercând să traseze paralele false”.

„Cum ar fi putut vorbi sincer despre Revoluţie cel care, în propria familie, a trăit anul 1956 ca pe o contrarevoluţie?” – a întrebat Péter Magyar, continuând: „Cum ar putea fi sincer discursul festiv al celui care, în 1989, defila cu vorbe revoluţionare, când între timp s-a dovedit că singura sa problemă cu vechiul regim a fost aceea că nu el îl conducea?”

În data de 12 aprilie vom încheia oficial un ciclu de douăzeci de ani – sistemul Gyurcsány–Orbán –, construit pe cinism, frică şi minciună, a declarat liderul Partidului Tisza, adăugând că vor demonstra că „politica poate fi cu adevărat frumoasă, dreaptă, sinceră şi folositoare”.

„Peste puţin mai mult de 170 de zile ne vom trezi într-o ţară liberă şi zâmbitoare. Pentru ca acest lucru să devină realitate, vom avea nevoie de modestie, umanitate, muncă asiduă şi o mare doză de dragoste de patrie”, a subliniat Péter Magyar, care a mai anunţat lansarea unui nou turneu naţional, intitulat „Drumul spre victorie”.