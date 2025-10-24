23 octombrie - În Ţinutul Secuiesc va fi ridicat un memorial dedicat victimelor care au protestat împotriva comunismului prin auto-incendiere

Bucureşti, vineri, 24 octombrie 2025 (MTI) - Sâmbătă, la Aita Mare, în Ţinutul Secuiesc, va fi inaugurat un memorial comun dedicat victimelor maghiare, cehe, române, poloneze, ucrainene, est-germane, lituaniene, slovace şi letone care au protestat împotriva comunismului prin auto-incendiere; evenimentul va avea loc cu ocazia împlinirii a 55 de ani de la martiriul lui Márton Moyses, înmormântat la Aita Mare, şi la 69 ani de la revoluţia din Ungaria din 1956 - a comunicat portalul de ştiri transilvănean Krónika.

Pe blocul de piatră trilingv (în limbile maghiară, română şi engleză) ridicat de Consiliul Judeţean Covasna şi filiala judeţeană Covasna a Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici (AFDP) au fost gravate numele a 21 de protestatari. Potrivit istoricului Levente Benkő, iniţiatorul memorialului, acesta este singurul loc de comemorare din Europa care reuneşte numele tuturor martirilor.

Istoricul specializat în al doilea război mondial şi în perioada comunistă, care a publicat mai multe volume despre victimele regimului autocratic, a declarat pentru Krónika: poveştile şocante ale fiecăruia dintre cei 21 de martiri au fost adunate de istoricul ceh Petr Blazek într-un volum gros, a cărui traducere în limba română a fost prezentată în ianuarie anul trecut la Sfântu Gheorghe sub titlul „Torţe vii în Blocul Sovietic. Cazuri de autoincendiere motivate politic în anii 1966-1989”. El a adăugat că acest lucru a dat naştere ideii ca numele acestor 21 de persoane să fie gravate undeva în Transilvania pentru posteritate.

El a reamintit că a existat deja o iniţiativă similară la Baraolt, unde, în urmă cu câţiva ani, a fost amplasată o placă memorială cu numele celor patru elevi de liceu – Márton Moyses, Árpád Csaba Józsa, Benjamin Bíró şi János Kovács – care la mijlocul lunii noiembrie 1956 au încercat să traverseze graniţa româno-ungară pentru a se alătura revoluţionarilor.

„Acum, la 55 de ani de la moartea lui Márton Moyses, ne-am gândit împreună cu József Török, preşedintele AFDP din judeţul Covasna, că ar trebui să se ridice un monument comemorativ la Aita Mare care să imortalizeze gravat în piatră numele celor 21 de victime din Europa Centrală şi de Est şi cu informaţii pentru trecători în trei limbi – maghiară, română şi engleză – şi să arate totodată, cum imaginăm noi, cei care ne-am solidarizat pentru această cauză – maghiari, români, cehi – omagierea care se ridică deasupra oricărei afilieri” – a declarat iniţiatorul, citat de Krónika.

Sâmbătă, înainte de dezvelirea memorialului, va fi vernisată o expoziţie care prezintă cercetările lui Petr Blazek în sala „József Bihari” de la primul etaj al Bastionului Strămoşilor al bisericii fortificate unitariene de la Aita Mare. Comemorarea va fi urmată de prelegeri pe această temă susţinute de istorici români şi maghiari în sala principală a Centrului Cultural „Kriza János”.

Márton Moyses, care a fost persecutat şi închis pentru poziţia sa faţă de revoluţia din 1956, s-a autoincendiat în faţa sediului Partidului Comunist Român din judeţul Braşov, la 13 februarie 1970, în semn de protest împotriva dictaturii comuniste şi a abuzurilor Securităţii. El a decedat trei luni mai târziu, pe 15 mai 1970, sub pază, la spitalul din Baraolt, a fost înmormântat în satul natal al mamei sale, Aita Mare, unde mormântul său poate fi văzut în cimitirul de lângă biserica fortificată unitariană.