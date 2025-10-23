Péter Szijjártó: Americanii nu au renunţat la summitul de pace, doar data acestuia este pusă sub semnul întrebării

Budapesta, joi, 23 octombrie 2025 (MTI) - Americanii nu au renunţat la summitul de pace cu Rusia planificat la Budapesta, doar data este în discuţie, pregătirile continuă în ciuda ştirilor false - a declarat ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior, Péter Szijjártó miercuri, la Washington, după întâlnirea cu omologul său american.

Potrivit unui comunicat emis de Ministerului Afacerilor Externe şi Comerţului Exterior, după întâlnirea avută cu Marco Rubio, ministrul a afirmat că Statele Unite nu au renunţat la eforturile de a organiza summitul de pace, singura întrebare fiind data acestuia, deoarece doresc ca întâlnirea să producă un rezultat real, liniştitor pentru toată lumea şi să aducă mai aproape pacea sustenabilă pe termen lung în Europa Centrală.

„Deci întrebarea nu este dacă vor sau nu un summit de pace, nici dacă acesta va avea loc sau nu. Singura întrebare este data summitului, când vor ajunge pregătirile într-un stadiu în care summitul se va putea încheia în mod sigur cu un rezultat pozitiv în privinţa instaurării păcii” – a spus el.

Péter Szijjártó a subliniat că s-a discutat şi despre vizita planificată a lui Viktor Orbán şi a subliniat că Donald Trump apreciază opiniile prim-ministrului ungar cu privire la războiul din Ucraina. „Suntem importanţi pentru americani în această privinţă, Marco Rubio mi-a clarificat şi acest lucru acum” – a spus el.

Ministrul a anunţat, de asemenea, că în timpul vizitei va fi semnat un acord important care va da o nouă dimensiune cooperării economice şi energetice ungaro-americane, detaliile acordului au fost clarificate cu această ocazie.

El a explicat că Ungaria este interesată să-şi extindă capacitatea nucleară şi contează pe Statele Unite şi pe tehnologia americană pentru a face acest lucru. El a reamintit că, în viitor, intenţionează să achiziţioneze elemente de combustibil nuclear americane, pe lângă cele ruseşti, şi că se negociază, de asemenea, posibila achiziţie de reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni.

„În plus, acest program de cooperare va include o componentă legată de industria de apărare şi securitate, precum şi un capitol clasic privind investiţiile economice” – a spus el.