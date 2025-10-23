Minstru ungar, la Odorheiu Secuiesc: Pentru Guvernul ungar, unitatea naţiunii maghiare este o realitate cotidiană

Odorheiu Secuiesc/Bucureşti, joi, 23 octombrie 2025 (MTI) - Pentru Guvernul ungar, unitatea naţiunii maghiare nu este doar un imperativ constituţional, ci şi o realitate de zi cu zi - a declarat, joi, la o conferinţă de presă susţinută la Primăria din Odorheiu Secuiesc, Gergely Gulyás, şeful Cancelariei Prim-ministrului Ungariei.

Politicianul a felicitat administraţia locală din oraşul secuiesc pentru festivitatea dedicată zilei de 23 octombrie, organizată miercuri seara, apreciind că aceasta „şi-ar fi găsit locul” oriunde trăiesc maghiari, inclusiv la Budapesta.

Acesta a adăugat că prezenţa sa la eveniment, în calitate de reprezentant al Guvernului Ungariei, transmite mesajul că actualul cabinet consideră unitatea naţiunii maghiare nu doar un imperativ constituţional, ci şi o realitate vie a cotidianului.

„De aceea este firesc să sărbătorim împreună, oriunde trăiesc maghiari”, a subliniat ministrul.

Gergely Gulyás a apreciat că, deşi participarea UDMR în coaliţia guvernamentală de la Bucureşti implică şi dificultăţi, nu există îndoială că aceasta aduce beneficii semnificative pentru Transilvania şi Partium, contribuind totodată la atenuarea problemelor cu care se confruntă comunitatea maghiară din aceste regiuni.

Ministrul a menţionat că Guvernul ungar sprijină mai multe evenimente organizate la Odorheiu Secuiesc şi şi-a exprimat speranţa că vor putea ajunge la înţelegeri şi în privinţa unor proiecte de dezvoltare economică pe termen lung.

Acesta a subliniat că Ungaria rămâne interesată în dezvoltarea economică a Transilvaniei şi doreşte ca cei care se nasc aici să aibă posibilitatea să-şi construiască un viitor pe locurile natale, „chiar dacă patria-mamă va rămâne întotdeauna o bază importantă şi un sprijin protector pentru toţi maghiarii”.

Gergely Gulyás a mai declarat că programul său la Odorheiu Secuiesc continuă cu vizitarea incubatorului de afaceri.

„Este important nu doar să fim prezenţi la evenimentele altora, la programele comunităţii, ci şi să putem sprijini dezvoltarea economică în Ţinutul Secuiesc. Guvernul ungar este deschis în această privinţă, însă priorităţile trebuie stabilite în primul rând în funcţie de nevoile locale. Observăm că există intenţia şi interesul de a extinde aici, în Ţinutul Secuiesc, programe similare cu Programul Demján Sándor din Ungaria. Dacă guvernul ungar poate oferi sprijin în acest sens, desigur, este pregătit să o facă” – a declarat ministrul care conduce Cancelaria Prim-ministrului, Gulyás Gergely, mass-mediei publice, la Odorheiu Secuiesc.