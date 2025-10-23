23 octombrie - Viktor Orbán: Nu vom merge la război şi nu vom muri pentru Ucraina, dar vom trăi pentru Ungaria (Partea III)

Viktor Orbán a amintit că, peste cinci luni, ţara va trebui să decidă asupra propriului destin şi, deoarece nu putem renunţa la niciun suflet, trebuie să se poarte un dialog şi cu maghiarii induşi în eroare, pentru că fiecare maghiar este responsabil pentru fiecare maghiar.

Cei care sunt aici ştiu ce au de făcut, „noi suntem în regulă”. Când va veni momentul şi va trebui să lovim, „vom lovi cu pixurile noastre – doar să nu rupem buletinul de vot”, a afirmat premierul.

Acesta a adăugat că sunt mulţi maghiari care consideră că susţin o cauză bună atunci când sprijină Bruxelles-ul şi pe candidaţii trimişi de acolo.

„Trebuie să le spunem: Bruxelles-ul nu mai este ajutorul, ci primejdia. Partidul Popular European nu ne este prieten, ci duşman. Bruxelles-ul şi reprezentanţii săi în Ungaria nu aduc dezvoltare, ci război”, a afirmat Viktor Orbán.

Premierul a precizat că nu se referă la liderii celor induşi în eroare, pentru că „ei au stăpânii lor”, ştiu exact ce fac şi de ce.

„Cei care cred că sprijină o schimbare de guvern, sprijină de fapt războiul – fie că ştiu, fie că nu”, a adăugat prim-ministrul.

Maghiarii induşi în eroare – a continuat acesta – nu sprijină schimbarea de guvern, ci pe birocraţii de la Bruxelles, care vor să impună ţării pactul privind migraţia şi să transforme Ungaria într-o ţară de imigraţie.

Premierul a subliniat că cei care cer schimbarea guvernului, în realitate nu susţin o viaţă mai bună, ci, dimpotrivă, susţin creşterea taxelor, impozitarea pensiilor, eliminarea plafonării preţurilor la utilităţi şi reducerea sprijinului pentru familii.

„Aşa este, chiar dacă nu ştiu, nu cred sau nu vor să creadă – de aceea trebuie să vorbim cu ei”, a concluzionat politicianul.

Premierul a afirmat că maghiarii se confruntă din nou cu două alegeri: în 1956 era vorba de libertate sau supunere, astăzi este vorba de război sau pace, adăugând că Ungaria se află în calea „instigatorilor la război de la Bruxelles”.

„În ’56 au venit cu tancurile, astăzi vin cu sancţiunile financiare. Aşa cum atunci şi-au găsit activiştii în pufoaice, astăzi îi au pe susţinătorii lor în costume slim fit”, a explicat Viktor Orbán.

Premierul a afirmat că, deşi cooperarea între popoarele europene a fost de secole o idee măreaţă, aceasta s-a transformat într-o formă de dominaţie exercitată de Bruxelles.

„Nu se poate ajunge la un compromis cu ei. Ei nu mai cunosc decât supunerea. Cine negociază cu Bruxelles-ul, se supune. Se supune migraţiei şi planurilor de război. Nu există o cale de mijloc. Da Uniunii Europene, nu Bruxelles-ului”, a declarat Viktor Orbán.

Acesta a conchis că, anul viitor, Ungaria trebuie să arate lumii că există o naţiune în inima Europei care nu se teme să-şi urmeze propriul drum, nu cedează şantajului şi nu se retrage în faţa furtunilor istoriei.