23 octombrie - Viktor Orbán: Nu vom merge la război şi nu vom muri pentru Ucraina, dar vom trăi pentru Ungaria (Partea II)

Premierul Viktor Orbán a declarat că Bruxelles-ul a decis să meargă la război, iar ţările care susţin conflictul au creat deja o alianţă militară pe care, "cu o eleganţă inegalabilă", o numesc coaliţia celor dispuşi.

„Sunt dispuşi să-i trimită pe alţii să moară. Sunt pregătiţi să trimită şi mai multe arme, şi mai mulţi bani în Ucraina. Au declarat războiul ruso-ucrainean ca fiind propriul lor război şi astfel au intrat în el. Sunt implicaţi până peste cap”, a adăugat prim-ministrul.

Acesta a apreciat că, dacă Bruxelles-ul nu ar împiedica misiunea de pace a preşedintelui american, războiul s-ar fi încheiat deja. Toată lumea ştie că, dacă Donald Trump ar fi fost preşedinte, războiul nici nu ar fi izbucnit. Şi dacă nu i s-ar pune piedici, pacea ar fi deja realizată, a subliniat Viktor Orbán.

Premierul a afirmat că Ungaria s-a poziţionat de partea păcii. Războiul ruso-ucrainean nu este războiul nostru, iar maghiarii din Ucraina Subcarpatică au fost atraşi în acest conflict asemenea lui „Pilat în Crez”, a afirmat premierul.

Viktor Orbán a subliniat că, deşi acest război nu este al Ungariei, el afectează totuşi viaţa maghiarilor. Războiul blochează creşterea economică europeană şi maghiară. 185 de miliarde de euro au fost deja cheltuite pentru acest război fără speranţă, iar acum vor să mai scoată alte zeci de miliarde din buzunarele europenilor, inclusiv ale noastre.

Potrivit prim-ministrului, Bruxelles-ul a rămas fără bani, motiv pentru care vrea să mărească taxele, să impoziteze pensiile şi să elimine plafonarea preţurilor la costurile utilităţilor. De aceea vor, cu orice preţ, să împingă Ucraina în Uniunea Europeană. Vor să aducă războiul în Europa şi să trimită banii în Ucraina, a afirmat Viktor Orbán.

Politicianul a mai explicat că, în prezent, doar Ungaria se ridică în Europa pentru pace, însă nici ţara sa nu a avut întotdeauna puterea să o facă. A amintit că în Primul Război Mondial, Ungaria a pierdut 660 000 de vieţi, iar în Al Doilea – 850 000. Aceasta înseamnă un milion şi jumătate de oameni care, dacă nu şi-ar fi pierdut viaţa şi dacă s-ar fi născut copiii şi nepoţii lor, astăzi nu ar trebui să ne îngrijorăm din cauza scăderii populaţiei.

„Aşa ceva nu se mai poate repeta. În primul şi al doilea mare război nu am reuşit să rămânem în afară, dar din acesta ne vom ţine departe”, a subliniat premierul.

„Cine spune nu războiului, este cu noi. Cine este maghiar, vrea pace. Cine este maghiar, vrea să trăiască. Nu ne vom da banii, nu ne vom preda armele, nu vom merge la război şi nu vom muri pentru Ucraina – dar vom trăi pentru Ungaria”, a declarat Viktor Orbán.

(va urma)