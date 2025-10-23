23 octombrie - Viktor Orbán: Nu vom merge la război şi nu vom muri pentru Ucraina, dar vom trăi pentru Ungaria (Partea 1)

Budapesta, joi, 23 octombrie 2025 (MTI) - Nu vom merge la război şi nu vom muri pentru Ucraina, dar vom trăi pentru Ungaria - a declarat joi premierul Viktor Orbán la comemorarea oficială a revoluţiei şi luptei pentru libertate din 1956, care a avut loc în piaţa Kossuth din Budapesta. Şeful guvernului a numit Marşul Păcii, care a ajuns în piaţă, cea mai importantă mişcare politică din Europa.

Viktor Orbán – care şi-a început discursul referindu-se la mărimea mulţimii, spunând „se vede şi din spaţiu” – a afirmat că Marşul Păcii este probabil cea mai mare mişcare patriotică naţională din Europa, care a reuşit să-şi apere patria împotriva spiritului liberal al epocii şi a autocraţilor de la Bruxelles.

„Aţi reuşit să menţineţi la putere singurul guvern creştin, conservator şi naţional din Europa timp de şaisprezece ani şi cine ştie cât timp va mai rămâne la putere”, aţi reuşit să apăraţi graniţele Ungariei şi să menţineţi ţara noastră ca singura ţară fără migranţi din Europa – a spus prim-ministrul.

El a continuat spunând că ungurii au fost singurii capabili să-şi apere familiile împotriva întregii „cuib de şerpi de la Bruxelles”, expulzând activiştii LGBTQ din şcoli şi protejându-şi copiii de „idei şi învăţături contrare ordinii naturii şi creaţiei”.

Premierul a adăugat: astăzi, milioane de europeni – de la Portugalia la Germania şi Lituania – îşi doresc o astfel de putere politică şi mişcare pentru ei, şi-ar da un braţ pentru a avea o patrie fără migranţi, ar da ani din viaţa lor pentru a putea alunga „activiştii descreieraţi ai genului” din apropierea copiilor lor şi pentru a le interzice activitatea în şcoli.

Ar da tot ce au, doar pentru a avea din nou o ţară liberă, creştină şi patriotică – a afirmat el.

Prim-ministrul a spus despre Marşul Păcii că astăzi au ocupat, au umplut din nou străzile Budapestei, transformându-le într-o procesiune festivă impunătoare.

„Aţi adus cu voi steaguri, credinţă şi speranţă, la fel ca pe 23 octombrie 1956” – a adăugat el.

Premierul a subliniat: noi, maghiarii, am făcut întotdeauna mai multă istorie decât era necesar. A mai rămas destul şi pentru alţii – a adăugat el.

Întreaga lume comunistă a fost zguduită, deoarece Budapesta a dat un exemplu naţiunilor aservite: a dat speranţă celor care trăiau sub opresiune. A rupt lanţurile fricii care ţineau sufletele captive şi a învăţat întreaga lume că libertatea nu este un dar sau o favoare, ci un drept dobândit – a spus Viktor Orbán.

El a afirmat că, fără maghiari, comunismul nu ar fi căzut niciodată. Fără 1956 din Ungaria, nu ar fi existat 1968 la Praga, nu ar fi fost Solidaritatea în Polonia, nu ar fi căzut Zidul Berlinului şi nu s-ar fi prăbuşit ordinea mondială socialistă în 1990.

(va urma)