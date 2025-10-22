Revoluţia maghiară din 1956 a fost comemorată la Strasbourg prin vernisarea unei expoziţii

Strasbourg, miercuri, 22 octombrie 2025 (MTI) - Ungaria îşi doreşte şi edifică o naţiune maghiară suverană, mândră. Ea susţine aceste obiective în viaţa cotidiană, în prezent; şi le va susţine şi în viitor - a afirmat miercuri, la Strasbourg, Balázs Hankó, ministrul ungar al culturii şi inovării.

Manifestarea dedicată aniversării Revoluţiei din anul 1956 a fost organizată la sediul din Strasbourg al Consiliului Europei, care reuneşte 46 de state membre. În cadrul acesteia a avut loc şi vernisajului expoziţiei intitulate „Libertatea speranţei”. Cu acest prilej, Balázs Hankó a evidenţiat că istoria milenară a Ungariei, trăită în Europa, a însemnat apărarea independenţei, a suveranităţii şi a libertăţii.

Cu cuvintele sale: „Noi, maghiarii, suntem o naţiune a libertăţii şi a suveranităţii. Din această cauză ne-am războit de-a lungul istoriei noastre cu otomanii şi cu tătarii; ne-am bătut în timpul Revoluţiei şi Războiului de Independenţă din 1848-1849. În plus, acest motiv ne-a dat puterea să ne angajăm în luptă şi împotriva comunismului în anul 1956”.

Revoluţia din 1956 a rămas până în prezent cel mai important moment al bătăliei duse împotriva comunismului de Europa şi de întreaga lume. Maghiarii au fost cei care au doborât comunismul în 1956, provocându-i o rană care a condus la căderea acestuia – a susţinut ministrul.

Balázs Hankó a afirmat că, în 1956, comuniştii au trădat libertatea şi au trădat naţiunea. Situaţia nu diferă nici astăzi – a spus el – deoarece există persoane care vor să trădeze naţiunea maghiară şi libertatea maghiară. Ei procedează astfel cu sprijinul Bruxelles-ului şi al instituţiilor de la Bruxelles.

În formularea sa: „Am învăţat că libertatea înseamnă totul pentru noi. Dacă avem libertate, avem de toate. Dacă nu avem libertate, nu avem nimic. În plus, după 1956, în timpul anilor de opresiune şi al deceniilor de comunism, am învăţat că există două părţi ale baricadei. Iar oamenii luptă fie de o parte, fie de cealaltă a acesteia”.

„Noi, guvernul, suntem de partea naţiunii maghiare, a familiilor maghiare, a pensionarilor maghiari şi a tineretului maghiar; nu a Bruxelles-ului. Momentul 1956 este aici, cu noi, dându-ne putere pentru lupta noastră atât în 2025, cât şi 2026” – a adăugat ministrul culturii şi inovării.

În discursul său, Alain Berset – secretarul general al Consiliului Europei – a relevat că există naţiuni al căror curaj a schimbat istoria şi a căror fantezie a modificat imaginea formată despre lume. Muzica lui Liszt Ferenc şi Bartók Béla, poezia lui Petőfi Sándor şi viziunile lui Victor Vasarely demonstrează cât de profund a modelat Ungaria Europa. Ne reamintesc următoarele: creaţia poate fi şi o formă a rezistenţei, iar cultura şi libertatea sunt inseparabile – a afirmat secretarul general al Consiliului Europei.