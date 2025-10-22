Péter Szijjártó la Washington: Ungaria este în continuare pregătită să organizeze summit-ul de pace ruso-american

Budapesta, miercuri, 22 octombrie 2025 (MTI) - Ungaria este în continuare pregătită să organizeze summit-ul de pace ruso-american, deoarece numai această întrevedere ar oferi speranţe de soluţionare a conflictului armat din Ucraina, căci deznodarea acestuia prin acţiuni militare nu este posibilă - a afirmat Péter Szijjártó, ministrul ungar al afacerilor externe şi al comerţului exterior, marţi (ora locală) la Washington.

Potrivit comunicatului Ministerului Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, şeful diplomaţiei maghiare a salutat – în interviul acordat canalului de televiziune CNN – faptul că preşedintele american şi cel rus au discutat din nou, săptămâna trecută. Astfel, sunt speranţe ca întâlnirea personală de la Budapesta să aibă loc, chiar dacă au apărut acum semne de întrebare legate de data acesteia.

În formularea ministrului: „Din momentul în care a fost anunţat summit-ul, am fost sigur că vor exista zilnic scurgeri de informaţii şi zeci de ştiri false conform cărora întrevederea nu va avea loc, pentru că ştiu că multe persoane sunt împotriva organizării acesteia”.

La întrebarea pusă de gazda emisiunii referitor la amânarea întâlnirii, Péter Szijjártó a explicat că Ungaria este în continuare pregătită să găzduiască summit-ul. „Ne dorim să se reinstaureze pacea în Europa Centrală. În ultimii trei ani şi jumătate, am reprezentat cauza păcii. Vom face tot ce ne stă în putinţă. Am fost rugaţi să organizăm această întrevedere la cel mai înalt nivel. Suntem pregătiţi. Vom asigura participanţilor toate condiţiile necesare succesului. Şi am speranţe mari că acest summit va avea loc” – a afirmat el.

„Încă nu a fost stabilită data. Deci, nu înţeleg ce înseamnă amânarea, dacă nu au stabilit încă data” – a adăugat diplomatul. În plus, şi-a exprimat speranţa că întâlnirea cu colegul său american, Marco Rubio, programată pentru ziua de miercuri, va oferi o imagine mai clară a situaţiei.

El a precizat că existenţa relaţiilor civilizate între Statele Unite şi Rusia transformă întotdeauna lumea, şi inclusiv Europa Centrală, într-un loc mai sigur.

Péter Szijjártó a relevat ulterior că a fost clar de la bun început că – precum a demonstrat şi reuniunea din această săptămână a miniştrilor de externe ai statelor membre ale UE – multe persoane din Europa vor fi dezamăgite că Ungaria, ţara care pesemne s-a izolat pe plan internaţional, a fost invitată să organizeze conferinţa ruso-americană, considerată „cel mai important summit din ultimele decenii”.

„Dar adevărul este că nu Ungaria s-a izolat, ci Uniunea Europeană” – a punctat ministrul, subliniind că UE nu joacă niciun rol în soluţionarea crizelor actuale de securitate din lume, ceea ce, în opinia sa, se datorează atitudinii belicoase a comunităţii europene.

În ceea ce priveşte mandatul internaţional de arestare emis pe numele preşedintelui rus, diplomatul a precizat că Vladimir Putin a vizitat recent Statele Unite, unde nu a fost arestat; iar dacă va veni în Ungaria, nu va fi arestat nici acolo.