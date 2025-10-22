Expoziţia dedicată operei sculptorului Kós András va fi organizată şi la Bucureşti

Bucureşti, miercuri, 22 octombrie 2025 (MTI) - Expoziţia dedicată operei lui Kós András va fi prezentată la Muzeul Naţional al Ţăranului Român (MTR) din Bucureşti, cu ocazia împlinirii a 110 ani de la naşterea sculptorului transilvănean - a comunicat Institutul Liszt din Bucureşti, organizatorul evenimentului.

Expoziţia, care prezintă o selecţie de lucrări din opera sculptorului, ajunge în capitala României după ce a fost prezentată la Cluj-Napoca, Sfântu Gheorghe, Odorheiu Secuiesc şi Budapesta. Ea este rezultatul muncii curatoriale a istoricului de teatru Zsuzsanna Szebeni, a istoricului de artă Ágota Portik Blénessy şi a fiicei artistului, Katalin Kós, administratoarea moştenirii sale.

Expoziţia prezintă lucrări donate de artist bisericii reformate din strada Kogălniceanu din Cluj-Napoca, precum şi creaţii aflate în custodia familiei, completate cu lucrări împrumutate de la persoane private. Expoziţia este completată de numeroase obiecte personale aparţinând familiei artistului.

Kós András s-a născut în 1914 la Stana, ca fiul arhitectului şi scriitorului Károly Kós. În 1938 a obţinut diploma de profesor de desen la secţia de sculptură a Şcolii de Arte Frumoase care funcţiona atunci la Timişoara. În 1939 a fost deja prezent cu lucrări la o expoziţie a tinerilor artişti din Breasla Barabás Miklós de la Cluj. În 1940 s-a stabilit la Cluj, unde şi-a început cariera ca profesor de desen. După trei ani şi jumătate de prizonierat în Uniunea Sovietică, începând din 1949 a predat scenografie, desen, modelare de machete şi istoria artei ca lector al Departamentului de Arte Teatrale al Institutului Maghiar de Artă.

După desfiinţarea Institutului Maghiar de Artă, a devenit profesor al Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu”, înfiinţat tot în Cluj-Napoca, din 1950 până la pensionarea sa în 1980 (activând şi ca şef de catedră timp de 18 ani).

Expoziţia de la Bucureşti va fi vernisată pe 28 octombrie de Virgil Ştefan Niţulescu, directorul MTR, şi Katalin Kissné Hlatki, ambasadoarea Ungariei la Bucureşti. Lucrările expuse vor fi prezentate de curatorii Katalin Kós şi Zsuzsa Szebeni.

Expoziţia dedicată operei lui Kós András va putea fi vizitată până în 23 noiembrie 2025 în centrul Bucureştiului, în Galeria Nouă a Muzeului Naţional al Ţăranului Român.