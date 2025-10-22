Averea financiară netă a gospodăriilor din Ungaria a crescut la 114% din PIB

Budapesta, miercuri, 22 octombrie 2025 (MTI) - Economiile financiare şi averea financiară netă ale populaţiei ungare sunt ridicate chiar şi în comparaţie cu standardele internaţionale, crescând la 114% din PIB până la sfârşitul lunii iunie 2025, de la 82% în 2012. Creşterea averii a fost determinată în proporţii aproape egale de economiile financiare nete medii anuale de 6% din PIB şi de creşterea valorii activelor financiare - a declarat miercuri Ádám Banai, director executiv al Băncii Naţionale a Ungariei (MNB), la prezentarea noului raport al băncii centrale, intitulat "Economii 2025".

Noua publicaţie a băncii centrale oferă o imagine de ansamblu asupra tendinţelor interne şi internaţionale de pe piaţa economiilor, structurii investiţiilor, randamentelor disponibile şi riscurilor, având totodată scopul de a sprijini gospodăriile în luarea de decizii financiare şi de economisire în cunoştinţă de cauză – a adăugat el.

Prezentând raportul, Ádám Banai a spus că cea mai semnificativă diferenţă în compoziţia averii financiare în comparaţie cu alte ţări din regiune şi din UE este rolul proeminent al titlurilor de stat. Proporţia în portofolii a activelor mai riscante, dar cu randament mai ridicat pe termen lung, cum ar fi acţiunile, este semnificativ mai mică decât în ţările dezvoltate – a remarcat el.

Proporţia economiilor lichide a crescut semnificativ din 2012, dar are un aspect mai variat în ultimii ani: ponderea depozitelor a scăzut, în timp ce proporţia fondurilor de investiţii şi a investiţiilor străine a crescut, în timp ce produsele la vedere continuă să domine în cazul depozitelor.

Stocul de titluri de stat deţinute de populaţie a crescut rapid în cei zece ani după 2012, dar ritmul de creştere s-a oprit în 2025 – a subliniat el. Conform raportului MNB, stocul de titluri de stat deţinute de populaţie reprezenta 19% din PIB la sfârşitul anului 2024.

Ádám Banai a evidenţiat faptul că, anul trecut, investitorii care au economisit în forinţi, mai degrabă decât în valută străină, au avut rezultate bune, iar acest lucru este valabil şi pentru fondurile de acţiuni, de titluri de stat şi de investiţii.

Conform comunicatului băncii centrale, economiile gospodăriilor şi structura averii financiare joacă un rol esenţial privind atingerea ţintei de inflaţie, stabilitatea sistemului financiar şi creşterea sustenabilă.