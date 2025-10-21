Péter Szijjártó: Ungaria va trimite un alt astronaut cercetător la Staţia Spaţială Internaţională

Budapesta, marţi, 21 octombrie 2025 (MTI) – Ungaria intenţionează să trimită un alt astronaut cercetător – în persoana lui Gyula Cserényi – la Staţia Spaţială Internaţională, după ce ţara a profitat foarte mult de pe urma misiunii anterioare din punct de vedere economic – a anunţat marţi, la Washington, Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior.

Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Afacerilor Externe şi Comerţului Exterior, ministrul a informat despre întâlnirea pe care o va avea azi cu şeful Axiom Space, compania care a condus misiunea anterioară, pentru a discuta despre continuarea programului spaţial ungar, faţă de care guvernul este pe deplin angajat.

„Întreaga economie ungară beneficiază foarte mult de pe urma programului ungar de cercetare şi industrie spaţială (…) Misiunea Axiom a efectuat şaizeci de experimente ştiinţifice pe Staţia Spaţială Internaţională, experimente care nu pot fi realizate în condiţii terestre. Douăzeci şi cinci dintre acestea au fost realizate de astronautul ungar în cadrul propriului său program de cercetare, în cooperare cu companii, laboratoare de cercetare, universităţi, instituţii de învăţământ ungare” – a spus el.

În continuare, el a subliniat că experimentele sunt încă în curs de procesare şi că întreaga economie va profita din rezultatele lor.

Péter Szijjártó a confirmat că obiectivul guvernului este de a menţine poziţia de lider regional a Ungariei în domeniul cercetării spaţiale şi, prin urmare, va continua programul spaţial în cooperare cu Statele Unite, considerându-l o altă etapă importantă şi un domeniu important în povestea de succes a cooperării ungaro-americane.

„Când l-am pregătit pe Tibor Kapu, am pregătit şi un al doilea astronaut care i-a fost rezervă, iar acesta a beneficiat de aceeaşi pregătire (…) El nu a ajuns în spaţiu, dar acum că avem un astronaut pregătit, un partener american bun, dacă avem deja rezultate ştiinţifice şi se vede că economia beneficiază de pe urma acestui lucru, este clar că ne aflăm într-o poziţie de lider regional, aşa că trebuie să continuăm” – a spus el, referindu-se la Gyula Cserényi.

„Aşadar, continuăm programul spaţial ungar. Astăzi, vom clarifica împreună cu şeful Axiom Space detaliile următorului posibil zbor spaţial cu echipaj uman şi participant ungar, deoarece economia ungară a profitat foarte mult de pe urma zborului spaţial cu echipaj uman anterior şi va profita şi în viitor” – a concluzionat el.