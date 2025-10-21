Péter Szijjártó: Cooperarea nucleară între SUA şi Ungaria este o modalitate de a rezolva problemele cauzate de Bruxelles

Budapesta, marţi, 21 octombrie 2025 (MTI) - O modalitate de a rezolva problemele cauzate de Bruxelles este cooperarea în domeniul energiei nucleare cu Statele Unite, deoarece cu cât capacitatea nucleară a Ungariei poate fi extinsă mai repede, cu atât efectele negative ale regulamentului REPowerEU pot fi atenuate – a declarat marţi, la Washington, Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior.

Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Afacerilor Externe şi Comerţului Exterior, ministrul a declarat mai întâi că cooperarea dintre cele două ţări a devenit o poveste de succes pe scară largă, datorită faptului că, de la inaugurarea preşedintelui Donald Trump în ianuarie anul acesta, Statele Unite nu mai tratează Ungaria ca pe un inamic, ci ca pe un prieten.

În ceea ce priveşte cooperarea în domeniul energetic, el a subliniat că „ceea ce europenii nu pot sau nu vor să înţeleagă, America a înţeles imediat”, şi anume că factorii geografici sunt cei care contează cu adevărat în cazul aprovizionării cu energie, astfel încât o ţară fără ieşire la mare are opţiuni mult mai limitate decât alte ţări.

„Aşadar, ieri, Uniunea Europeană a distrus efectiv securitatea aprovizionării cu energie a Ungariei, deoarece consideră aprovizionarea cu energie o chestiune politică şi ideologică şi nu ţine seama deloc de realităţile fizice şi geografice. Aici, în America, gândirea este diferită, problema cooperării energetice este abordată pe baza bunului simţ, aşa că acum vom extinde semnificativ cooperarea ungaro-americană şi în domeniul energiei, adăugându-i o componentă nucleară foarte puternică” – a spus ministrul.

El a explicat că aceasta se referă la reactoarele modulare mici (SMR), o tehnologie care va fi disponibilă în curând pentru a furniza energie ieftină, stabilă şi ecologică zonelor industriale şi oraşelor.

Péter Szijjártó a reamintit apoi că Ungaria a semnat recent un acord cu Statele Unite, pe baza căruia tehnologia americană SMR va putea fi utilizată în Ungaria.

Ministrul a precizat că guvernul ungar va depune eforturi în perioada următoare pentru a contracara efectele negative ale deciziilor de la Bruxelles, care sunt ca o „lovitură profundă”.

În cuvintele sale, există mijloace politice şi juridice pentru a face acest lucru, întrucât decizia din ziua precedentă a fost luată „în mod fraudulos”, deghizată în chestiune de politică comercială şi adoptată cu o majoritate calificată simplă, când de fapt este o măsură de sancţionare, care ar fi necesitat unanimitate.

„Din acest motiv vom urma, desigur, calea juridică europeană, dar nu există nicio îndoială că, cu cât vom putea utiliza mai mult energia nucleară, cu atât mai puţin dependenţi vom fi de importurile de gaze naturale, spre exemplu” – a confirmat ministrul.

Prin urmare, el a considerat că este esenţial ca extinderea centralei de la Paks să se realizeze cât mai repede posibil şi ca reactoarele modulare mici să fie puse în funcţiune în Ungaria cât mai curând.