MOL analizează posibilitatea utilizării rezervelor strategice după incendiul de la Rafinăria din Százhalombatta

Budapesta, marţi, 21 octombrie 2025 (MTI) - În următoarea perioadă, compania MOL Nyrt. se va concentra pe asigurarea aprovizionării interne a Ungariei şi analizează necesitatea utilizării rezervelor strategice - a anunţat, marţi dimineaţă, societatea, într-un comunicat publicat pe site-ul Bursei de Valori din Budapesta (BÉT), în legătură cu incendiul produs la Rafinăria Dunai din Százhalombatta.

Compania a precizat că va oferi în permanenţă informaţii privind situaţia aprovizionării cu carburanţi din Ungaria care, deocamdată, este asigurată.

Autorităţile monitorizează continuu calitatea aerului, iar până în prezent nu au fost înregistrate valori care să depăşească limitele admise din punct de vedere sanitar – se menţionează în document.

MOL a confirmat că, în noaptea de luni spre marţi, a izbucnit un incendiu la unitatea AV3 a Rafinăriei Dunai. Incendiul a fost localizat de pompieri, care lucrează în continuare la securizarea zonei. Nu s-au înregistrat victime, iar cauzele exacte ale incidentului sunt în curs de investigare.

În unităţile afectate se aplică protocolul de urgenţă, iar pe măsură ce se desfăşoară evaluarea pagubelor, vor fi repornite treptat instalaţiile neafectate de incendiu – a mai precizat compania MOL.