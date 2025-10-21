Explozie şi incendiu la rafinăria de petrol din Százhalombatta, Ungaria

Budapesta, marţi, 21 octombrie 2025 (MTI) - Pompierii intervin şi în prezent la stingerea incendiului izbucnit la rafinăria de petrol din Százhalombatta - se arată într-un comunicat remis, marţi dimineaţă, de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din Ungaria, agenţiei ungare de presă MTI.

Potrivit documentului, luni seara târziu, a avut loc o explozie urmată de incendiu într-o unitate de prelucrare a materiilor prime. Primele echipaje sosite la faţa locului au fost pompierii rafinăriei.

La intervenţia tratată cu cel mai înalt nivel de alertă au fost mobilizaţi pompieri profesionişti din Érd, Törökbálint, Szigetszentmiklós şi din Budapesta.

De asemenea, au fost alertate laboratoarele mobile de protecţie civilă din Budapesta şi din judeţul Komárom-Esztergom, iar din capitală au fost trimise containere specializate pentru substanţe chimice şi pentru spumă şi pulbere. Serviciul operaţional judeţean de intervenţie se află, de asemenea, la faţa locului.

La operaţiune participă, împreună cu pompierii rafinăriei, 17 echipaje de intervenţie. Pompierii acţionează dintr-o parte cu patru tunuri de apă, iar din cealaltă parte cu alte patru tunuri şi un dispozitiv de dispersie a spumei.

Incendiul a fost izolat în cursul dimineţii de marţi, însă lucrările de stingere sunt încă în desfăşurare – se precizează în comunicat.

Compania MOL a anunţat că incendiul s-a produs la unitatea AV3 a Rafinăriei Dunai.