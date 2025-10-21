Barna Tánczos: Steagul secuiesc nu este interzis în România

Cluj-Napoca, marţi, 21 octombrie 2025 (MTI) - Steagul secuiesc nu este şi nu va fi interzis niciodată în România. Steagul şi imnul secuiesc sunt simboluri ale comunităţii maghiare din Transilvania, pentru care generaţiile trecute şi prezente au luptat şi continuă să lupte – a declarat Barna Tánczos, viceprim-ministru al României, într-un mesaj video publicat marţi.

Politicianul UDMR a răspuns într-un mesaj video postat pe o reţea de socializare la solicitarea lui Zoltán Szondy, preşedintele clubului de fotbal FK Csíkszereda, care a îndemnat organizaţia maghiarilor din Transilvania să intervină pe plan politic după ce Federaţia Română de Fotbal (FRF) şi Jandarmeria Română au sancţionat clubul pentru utilizarea de către suporteri steagurilor secuieşti şi maghiare.

În mesajul său video, Barna Tánczos a făcut apel la comunitatea maghiară din Transilvania să ia atitudine în mod unitar în această chestiune. „Aceasta este lupta noastră comună, nu problema lui Hunor Kelemen, a lui Zoltán Szondy sau a lui Barna Tánczos, ci problema comunităţii maghiare din Transilvania” – a spus el, adăugând că este vorba de o problemă generată de extremiştii români care atacă în mod constant simbolurile comunităţii maghiare.

„Adevărata provocare pentru noi este să facem majoritatea să accepte: nu este o activitate îndreptată împotriva cuiva nici cântarea imnului, nici introducerea steagului într-un stadion” – a spus Tánczos. El a mai adăugat: pe lângă faptul că demonstrează acest lucru, UDMR îi refuză şi respinge extremismul, indiferent dacă se manifestă de partea românilor sau a maghiarilor.

Barna Tánczos a afirmat: jandarmeria română trebuie să înţeleagă că utilizarea simbolurilor secuieşti „nu este îndreptată împotriva cuiva” şi a calificat amenda aplicată clubului de fotbal din Miercurea Ciuc ca fiind „un abuz de putere”. În opinia sa, amenda trebuie contestată pe cale legală şi crede că Zoltán Szondy a şi făcut acest lucru.

El a subliniat că el însuşi a luat măsurile politice necesare săptămâna trecută, când i-a arătat procesul verbal ministrului român de interne, Cătălin Predoiu, precizând că UDMR consideră acţiunea jandarmeriei un abuz de putere şi e de părere că ministrul ar trebui să se pronunţe şi el în această privinţă.

„Trebuie să ducem această luptă împreună!” – a subliniat Barna Tánczos, spunând că comunitatea maghiară din Transilvania nu ar trebui să dea impresia că este preocupată de conflicte interne şi nu de apărarea simbolurilor sale naţionale prin acţiuni comune.

Zoltán Szondy, preşedintele clubului FK Csíkszereda, a anunţat luni, în cadrul unei conferinţe de presă, că jandarmeria a aplicat o amendă de 30 000 de lei clubului, care a promovat în acest an în prima ligă românească, pe motivul că le-a permis fanilor să introducă steaguri secuieşti şi maghiare în stadion. El a solicitat UDMR să intervină în această chestiune în calitate de membru al coaliţiei guvernamentale de la Bucureşti. El şi-a exprimat de asemenea îngrijorarea că tolerarea sancţionării clubului şi a comunităţii va crea un precedent. El a mai precizat că clubul nu va interzice aceste simboluri în tribune.