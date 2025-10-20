Summitul de pace de la Budapesta - Viktor Orbán: Este în interesul existenţial şi fundamental al Ungariei ca summitul de pace de la Budapesta să aibă success

Acesta a explicat că, în primii trei ani ai războiului ruso-ucrainean, Ungaria a pierdut 9100 de miliarde de forinţi (23,34 miliarde euro), ceea ce înseamnă cheltuieli suplimentare de peste 2 milioane de forinţi (5 131 euro) pe familie.
Preţurile energiei şi gazelor naturale au crescut, inflaţia a explodat, sancţiunile au provocat pierderi, volumul comerţului a scăzut, randamentele obligaţiunilor de stat au crescut, iar finanţarea ţării a devenit mai costisitoare – a adăugat prim-ministrul.
„Dacă vom reuşi să punem capăt războiului, toate acestea vor dispărea. Economia ungară îşi va putea trage sufletul şi va reveni la creşterea de dinainte de război. Toată lumea va câştiga mai mult, chiar şi pâinea va deveni mai ieftină. De aceea, este în interesul existenţial şi fundamental al Ungariei ca summitul de pace de la Budapesta să aibă succes. Să facem totul posibilul pentru acest lucru!”, a subliniat Viktor Orbán.