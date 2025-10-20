Summitul de pace de la Budapesta - Viktor Orbán: Este în interesul existenţial şi fundamental al Ungariei ca summitul de pace de la Budapesta să aibă success

Budapesta, luni, 20 octombrie 2025 (MTI) - Este în interesul existenţial şi fundamental al Ungariei ca summitul de pace de la Budapesta să se încheie cu succes - a scris, luni, Prim-ministrul Viktor Orbán, pe pagina sa de Facebook. "Este un lucru bun faptul că Trump şi Putin se întâlnesc la Budapesta, dar de la asta cum va deveni pâinea mai ieftină?", a scris şeful guvernului de la Budapesta, adăugând că de la anunţarea summitului de pace de la Budapesta, analiştii şi politicienii de stânga au rămas doar cu această întrebare, cu care "caută nod în papură". "Să vedem, aşadar, cum?", a continuat Viktor Orbán.

Acesta a explicat că, în primii trei ani ai războiului ruso-ucrainean, Ungaria a pierdut 9100 de miliarde de forinţi (23,34 miliarde euro), ceea ce înseamnă cheltuieli suplimentare de peste 2 milioane de forinţi (5 131 euro) pe familie. Preţurile energiei şi gazelor naturale au crescut, inflaţia a explodat, sancţiunile au provocat pierderi, volumul comerţului a scăzut, randamentele obligaţiunilor de stat au crescut, iar finanţarea ţării a devenit mai costisitoare – a adăugat prim-ministrul. „Dacă vom reuşi să punem capăt războiului, toate acestea vor dispărea. Economia ungară îşi va putea trage sufletul şi va reveni la creşterea de dinainte de război. Toată lumea va câştiga mai mult, chiar şi pâinea va deveni mai ieftină. De aceea, este în interesul existenţial şi fundamental al Ungariei ca summitul de pace de la Budapesta să aibă succes. Să facem totul posibilul pentru acest lucru!”, a subliniat Viktor Orbán.