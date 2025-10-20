Preşedintele clubului FK Csíkszereda solicită o reacţie politică în cazul amenzii aplicate pentru folosirea simbolurilor secuieşti

Miercurea Ciuc/Bucureşti, luni, 20 octombrie 2025 (MTI) - Preşedintele clubului FK Csíkszereda solicită intervenţia UDMR, aflată la guvernare, după ce clubul a fost sancţionat nu doar de Federaţia Română de Fotbal (FRF), ci şi de Jandarmeria Română, din cauza folosirii drapelelor secuiesc şi maghiar.

Într-o conferinţă de presă susţinută, luni, la Miercurea Ciuc, Zoltán Szondy a anunţat că Jandarmeria a aplicat clubului, promovat anul acesta în prima ligă, o amendă de 30000 de lei pentru că a permis suporterilor să intre pe stadion cu drapele secuieşti şi maghiare. „Prezenţa drapelelor maghiare şi secuieşti pe stadionul FK Csíkszereda este de natură să incite la ură, la conflicte etnice şi la denigrarea naţiunii, fiind astfel contrară legii” – a citat Szondy motivaţia Jandarmeriei, potrivit relatării portalului de ştiri Szekelyhon.ro din Odorheiu Secuiesc.

Clubul va contesta în instanţă sancţiunea, la fel şi amenda anterioară de aceeaşi valoare. Preşedintele a amintit că anterior Comisia de Disciplină a FRF a avertizat FK Csíkszereda pentru faptul că, înaintea unui meci, copiii care au însoţit echipa gazdă au purtat tricouri inscripţionate cu textul „Ţinutul Secuiesc”, având culorile şi simbolurile steagului secuiesc.

„Aceasta nu este lupta clubului FK Csíkszereda. Nu am înfiinţat clubul de fotbal pentru ca un drapel maghiar sau secuiesc să fie arborat, dar nici pentru a le interzice. Dacă suntem amendaţi, pasul logic ar fi să emitem ordinul de interzicere a acestor steaguri. De aceea, adresez solemn întrebarea reprezentanţilor noştri aleşi, politicienilor noştri: Este interzis în România drapelul maghiar şi cel secuiesc?” – a declarat Szondy, citat de portal.

Acesta a subliniat că acceptarea sancţionării clubului şi a comunităţii ar crea un precedent, motiv pentru care a cerut UDMR, în calitate de partid aflat la guvernare, să intervină în această problemă. Clubul nu va interzice prezenţa acestor simboluri pe stadion – a adăugat preşedintele.

Potrivit acestuia, în ligile inferioare – a treia şi a doua – aceiaşi suporteri şi aceleaşi drapele au fost prezente pe stadion, însă după promovarea echipei în Superligă li s-a transmis că „de acum înainte nu se mai tolerează”. Motivul principal este vizibilitatea mai mare a meciurilor, iar autorităţile încearcă să stopeze fenomenul încă din faşă”, a apreciat Zoltán Szondy, preşedintele FK Csíkszereda.