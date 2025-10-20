Péter Szijjártó: Guvernul va folosi toate mijloacele pentru a împiedica adoptarea pachetului REPowerEU

Budapesta, luni, 20 octombrie 2025 (MTI) - Ungaria va utiliza toate mijloacele politice şi juridice pentru a împiedica adoptarea în Uniunea Europeană a propunerii REPowerEU, care urmăreşte interzicerea importurilor de energie din Rusia - a declarat, luni, la Luxemburg, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior

Potrivit comunicatului MAE ungar, după reuniunea Consiliilor UE pentru Afaceri Externe şi Energie, ministrul a precizat, în cadrul unei conferinţe de presă, că a fost discutată şi propunerea privind interzicerea importurilor de energie din Rusia, care nu are niciun motiv energetic, profesional, de securitate sau de eficienţă economică, ci exclusiv cauze politice şi ideologice.

„Comisia Europeană nu are nici cea mai vagă idee (…) despre ce consecinţe va avea acest pachet de măsuri asupra anumitor state membre”, a afirmat politicianul.

„A fost dezamăgitor faptul că comisarul european pentru energie a reuşit să spună doar aproximativ cinci propoziţii despre acest pachet ca prezentare şi cam tot atâtea în încheiere, fără să ofere niciun argument de natură profesională, rostind doar fraze politice şi lozinci de propagandă” – a relatat şeful diplomaţiei ungare, adăugând că Dan Jorgensen a părăsit la un moment dat sala de şedinţă.

Péter Szijjártó a mai declarat că mai mulţi participanţi „au spus deschis că trebuie acordată prioritate criteriilor politice şi ideologice în detrimentul realităţii şi al faptelor”.

Acesta a avertizat că pachetul va fi impus prin încălcarea flagrantă şi deliberată a legislaţiei Uniunii Europene, întrucât, fiind vorba de fapt despre o sancţiune, ar necesita o decizie unanimă, nu una prin majoritate calificată. „După aceasta, orice critică legată de statul de drept venită din partea Bruxelles-ului poate fi considerată lipsită de credibilitate”, a comentat ministrul.

Potrivit acestuia, aproape toţi reprezentanţii statelor membre s-au lăudat că au eliminat deja resursele energetice ruseşti din propriul mix naţional. „Întreb atunci: de ce mai este nevoie de acest pachet? Efectul său real va fi doar acela de a distruge securitatea aprovizionării cu energie a Ungariei şi, în mare parte, a Slovaciei”, a atras atenţia Péter Szijjártó.

„S-a invocat şi ideea că nu trebuie alimentată sau finanţată maşinăria de război a Rusiei. Dar, pentru numele lui Dumnezeu, ceea ce plătim noi, ungurii, pentru ţiţeiul şi gazul rusesc reprezintă doar 0,2% din PIB-ul Rusiei. Chiar crede cineva că, dacă Rusia nu ar primi aceşti bani, echivalenţi cu 0,2% din PIB-ul său, Ucraina ar câştiga războiul sau Rusia s-ar prăbuşi?”, a întrebat Szijjártó.

Ministrul a mai subliniat că unul dintre principalele argumente ale pachetului este diversificarea, dar, în cazul Ungariei, s-ar elimina unul dintre cele două oleoducte existente, iar cel rămas nu ar putea asigura singur aprovizionarea ţării; în plus, după izbucnirea războiului din Ucraina, tarifele de tranzit au fost dublate.

„În ceea ce priveşte gazul natural, ştim exact că, după întreruperea tranzitului prin Ucraina, s-au pierdut 18 miliarde de metri cubi de capacitate de import. Dacă va fi închis şi gazoductul Turkish Stream, vor dispărea încă 8,5 miliarde. A tăia accesul la 26,5 miliarde de metri cubi anual unei ţări, care consumă aproximativ 9 miliarde, arată absurditatea acestei propuneri”, a declarat ministrul.

Péter Szijjártó a anunţat că Ungaria a votat împotriva iniţiativei, însă Consiliul Uniunii Europene a adoptat totuşi poziţia respectivă cu majoritate calificată. „Acum urmează aşa-numitele negocieri trilaterale între Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliu, iar la final propunerea va reveni din nou în Consiliu pentru o decizie definitivă”, a precizat şeful diplomaţiei ungare.