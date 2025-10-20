Péter Szijjártó: Astăzi va fi o zi dificilă la Luxemburg

Budapesta, luni, 20 octombrie 2025 (MTI) – Astăzi este aşteptată o zi dificilă la Luxemburg, unde se reunesc simultan Consiliul Afacerilor Externe al Uniunii Europene şi Consiliul Energiei, iar comunitatea vrea să se pună într-un adevărat regim de război al cărui cost încearcă să-l transfere asupra cetăţenilor Ungariei, a declarat, luni, la Budapesta, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit comunicatului MAE ungar, înainte de plecarea spre Luxemburg, ministrul a precizat că la reuniunile de la Bruxelles se aşteaptă o luptă pe două fronturi, însă guvernul va apăra interesele Ungariei în ambele foruri.

„La Consiliul pentru Afaceri Externe vor încerca să întreţină o atmosferă belicoasă, solicitând şi mai mulţi bani şi mai multe arme pentru ucraineni, iar la Consiliul Energiei vor pune în pericol siguranţa alimentării noastre cu energie, interzicând achiziţiile de gaze şi ţiţei din Rusia”, a avertizat şeful diplomaţiei ungare.

„UE vrea să se pună complet în regim de război, iar costul acestui demers vor să ni-l impună nouă, cetăţenilor Ungariei, încât vor trimită mai mulţi bani şi mai multe arme în Ucraina, iar pentru a acoperi aceste cheltuieli, vor să majoreze vertiginos costurile facturilor la utilităţi”, a afirmat ploiticianul.

„Aici, în Ungaria, nu vom permite niciuna dintre aceste măsuri. Vom lupta pentru ambele chestiuni şi astăzi”, a adăugat Péter Szijjártó.