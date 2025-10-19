Preşedintele Ungariei: Prietenia ungaro-bulgară are baze solide

Smolyan, duminică, 19 octombrie 2025 (MTI) – Prietenia ungaro-bulgară are baze solide, iar astăzi perseverenţa – care dintotdeauna ne-a caracterizat – este de o importanţă deosebită, a subliniat, duminică, la Smolyan, preşedintele Ungariei, Tamás Sulyok, în cadrul ceremoniei dedicate Zilei prieteniei ungaro-bulgare.

Aflat în vizită oficială în Republica Bulgaria, şeful statului ungar a accentuat că, de-a lungul istoriei, independenţa naţională a ambelor popoare a fost adesea restrânsă, motiv pentru care atât maghiarii, cât şi bulgarii sunt profund ataşaţi de suveranitatea lor.

Acesta a adăugat că cele două ţări împărtăşesc viziuni similare asupra marilor provocări europene – privind soarta naţiunilor şi a familiilor, dificultăţile demografice, pacea şi securitatea, precum şi cooperarea bazată pe respect reciproc.

Tamás Sulyok a amintit că popoarele care au trecut prin încercări asemănătoare se înţeleg mai bine între ele, îşi cunosc mai profund motivaţiile şi pot forma legături mai strânse.

Preşedintele a subliniat că, de-a lungul istoriei, Ungaria a oferit adăpost comunităţilor bulgare atunci când a fost nevoie şi le-a sprijinit dezvoltarea economică.

Acesta a menţionat că bulgarii din Ungaria ocupă un loc respectat în societatea ungară, statul sprijinind în mod consecvent organizaţiile lor minoritare, păstrarea culturii şi a limbii, şi asigurându-le reprezentare proprie în Parlamentul Ungariei printr-un purtător de cuvânt al minorităţii bulgare.

În cadrul festivităţii, Rumen Radev, preşedintele Republicii Bulgaria, a amintit că poetul Nagy László, născut în urmă cu 100 de ani, şi-a găsit la Smolyan căminul său bulgar. El a tradus în limba maghiară cântece populare şi opere ale poeziei bulgare, construind astfel punţi între cele două naţiuni – a adăugat şeful statului bulgar.

Rumen Radev a subliniat asemănările dintre istoria poporului maghiar şi cea a poporului bulgar şi importanţa legăturilor economice, culturale şi umane dintre cele două naţiuni.

Nikolay Melemov, primarul oraşului Smolyan, a declarat că 19 octombrie – Ziua prieteniei ungaro-bulgare reprezintă o dovadă vie a relaţiilor care unesc şi astăzi cele două popoare. Acesta a reamintit că poetul şi traducătorul Nagy László, născut acum un secol, este cetăţean de onoare al oraşului Smolyan, iar comemorarea comună transmite mesajul că relaţia şi prietenia dintre cele două naţiuni continuă să se dezvolte cu noi forţe.