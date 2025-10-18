Secretar de stat ungar: Sprijinim 60 de asociaţii ecvestre în cadrul Programului Ecvestru al Bazinului Carpatic

Odorheiu Secuiesc/Cluj-Napoca, sâmbătă, 18 octombrie 2025 (MTI) - Secretariatul de stat responsabil pentru politici naţionale al Cancelariei Prim-ministrului Ungariei sprijină 60 de asociaţii ecvestre în cadrul Programului Ecvestru al Bazinului Carpatic, acordând o atenţie deosebită iniţierii tinerilor şi copiilor în echitaţie, având în vedere că anul acesta, în cadrul politicilor naţionale, este "Anul generaţiei viitoare" - a anunţat, vineri, la Odorheiu Secuiesc, secretarul de stat responsabil pentru politici naţionale, Lőrinc Nacsa.

În cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Odorheiu Secuiesc, Lőrinc Nacsa a declarat că perioada de depunere a proiectelor din Programul Ecvestru al Bazinului Carpatic s-a încheiat şi 60 de solicitanţi din întregul Bazin Carpatic – dintre care 36 din Transilvania – vor beneficia de o finanţare totală de 100 de milioane de forinţi (256 785 euro).

În cadrul programului au putut aplica organizaţii maghiare care desfăşoară activităţi legate de cai în afara graniţelor Ungariei, sumele nerambursabile fiind cuprinse între 500 000 şi 3 milioane de forinţi (1 283 şi 7 703 euro).

Potrivit oficialului, programul din acest an se concentrează pe familiarizarea copiilor cu frumuseţea echitaţiei, astfel încât au fost eligibile proiecte dedicate instruirii copiilor, taberelor ecvestre pentru copii şi terapiilor cu cai.

Lőrinc Nacsa a adus un omagiu predecesorului său, Árpád János Potápi, decedat în urmă cu un an, care a iniţiat Programul Ecvestru.

„Suntem demni de memoria sa doar dacă îi continuăm munca şi nu lăsăm să se piardă programele care i-au fost dragi sau pe care le-a lansat el însuşi”, a subliniat secretarul de stat.

Acesta a evidenţiat că sportul ecvestru şi conservarea tradiţiilor ecvestre fac parte din cultura naţională maghiară, Ungaria fiind o naţiune de călăreţi.

„Acest lucru este cu atât mai adevărat în judeţul Harghita, în Ţinutul Secuiesc. Şi aici, la Odorheiul Secuiesc, şi în zonă, există numeroase asociaţii şi cluburi ecvestre. Considerăm o misiune de suflet să facem ca tot mai mulţi, în special copiii şi tinerii, să descopere şi să îndrăgească echitaţia şi sporturile ecvestre”, a declarat politicianul.

Oficialul a amintit că Programul Ecvestru din Transilvania a fost lansat în anul 2022, la Băile Homorod, iar în anul 2023 a fost extins la nivelul întregului Bazin Carpatic. Totodată, a devenit o tradiţie şi Pelerinajul Ecvestru de Rusalii, care poartă numele episcopului Márton Áron, eveniment care a devenit unul emblematic, reunind anul acesta 400 de călăreţi în şaua de la Şumuleu Ciuc.

Nacsa Lőrinc a amintit că, anul trecut, împreună cu Lóránt Antal, senator UDMR de Harghita şi preşedintele organizaţiei UDMR din Odorheiu Secuiesc, prezent şi la conferinţa de presă, precum şi cu Barna Botond Bíró, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, a participat la o amplă consultare ecvestră în regiune. În urma acesteia s-a constatat că în Ţinutul Secuiesc există o puternică coeziune între organizaţiile ecvestre şi o tradiţie solidă a sporturilor ecvestre.

La rândul său, Barna Botond Bíró a subliniat că sprijinirea sporturilor ecvestre este importantă în Ţinutul Secuiesc din trei motive: face parte din identitatea secuilor, are o puternică valoare comunitară şi contribuie la dezvoltarea turismului.

Acesta a precizat că, în ultimii ani, administraţia judeţeană a sprijinit, de asemenea, programele ecvestre desfăşurate în judeţul Harghita, iar anul acesta bugetul alocat a fost majorat.

„Sprijinul anunţat de domnul secretar de stat ajută la o planificare mai predictibilă a viitorului”, a explicat politicianul, referindu-se la situaţia economică dificilă din România.

Acesta a adăugat că în astfel de vremuri este esenţial „să ştim că putem conta unii pe alţii”.