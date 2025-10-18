Budapesta, sâmbătă, 18 octombrie 2025 (MTI) - Parlamentul ungar va oferi onoruri funerare lui Traian Cresta, reprezentantul minorităţii naţionale române în Comisia pentru Minorităţile Naţionale din Ungaria. Ultimul rămas bun va avea loc în data de 22 octombrie la Battonya/Bătania - a informat vineri biroul de presă al Parlamentului Ungar agenţia maghiară de presă MTI.

Traian Cresta, reprezentantul minorităţii naţionale române în Comisia pentru Minorităţile Naţionale din Ungaria a decedat în ziua de 11 octombrie 2025, la vârsta de 78 de ani.

Conform tradiţiilor ortodoxe, priveghiul dinaintea ultimului rămas bun va începe la ora 17:00, în data de 21 octombrie, la Casa Românească din Battonya/Bătania. Înmormântarea va avea loc ziua următoare, la ora 13:00, în cimitirul de pe strada Pakurár Demeter din localitate – se arată în comunicatul, care mai precizează că, la cererea familiei îndoliate, slujba de înmormântare nu va fi deschisă presei.