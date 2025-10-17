Summitul de pace de la Budapesta - Viktor Orbán: Nu prea exista altă opţiune decât să organizăm summitul americano-rus la Budapesta (partea a 2-a)

Prim-ministrul a relevat: dacă se va încheia un acord privind pacea din Ucraina, "planurile belicoase europene trebuie aruncate pe fereastră" şi trebuie elaborat un plan european de securitate şi de dezvoltare a forţelor armate, deoarece "experienţa arată că pacea trebuie asigurată întotdeauna prin anumite capacităţi militare" - de care Europa nu dispune la momentul de faţă. În consecinţă, în acest sens, noi, europenii suntem peste măsură la discreţia Statelor Unite.

În situaţia în care la marginea estică a Europei izbucneşte un conflict, să nu se mai pună niciodată întrebarea „oare ne putem autoapăra, dacă frontul estic se deplasează spre vest” – a adăugat el.

În formularea lui Viktor Orbán: trebuie să elaborăm un plan de pace care să se sprijine şi pe securitate. El a amintit şi următorul fapt: în politică, se întâmplă rar ca peste douăzeci de politicieni care propovăduiesc strategia belicoasă să se decidă să schimbe cursul; dar în urma acordului de pace din Orientul Apropiat şi a reuniunii dintre preşedinţii Trump şi Putin „de ce nu am putea crede că şi europenii vor urma calea raţiunii”.

Referitor la sesiunea de joi, de la Budapesta, a Conferinţei Permanente Maghiare (MÁÉRT), premierul a punctat că într-o dezbatere socială, deschisă, alternativa care vrea să rupă Ungaria de maghiarii care trăiesc în străinătate, nu mai poate avea câştig de cauză. El a reamintit referendumul invalid privind dubla cetăţenie, organizat în anul 2004, evidenţiind că a păstrat în memorie nu eşecul referendumului, ci succesul reprezentat de preponderenţa numărului voturilor „pentru” faţă de numărul voturilor „împotrivă”. Viktor Orbán a semnalat că acest fapt politic şi juridic a fundamentat modificarea Constituţiei Ungariei efectuată în 2010 – după schimbarea de guvern – prin care s-a acordat dublă cetăţenie maghiarilor care trăiesc în străinătate.

În aprecierea şefului guvernului maghiar: între timp, chiar şi cei care trăiesc în „miezul Ungariei” au înţeles; cu alte cuvinte, şi grupurile cel mai puţin sensibile la problematica naţională şi-au dat seama că le va merge mai bine tuturor familiilor care trăiesc în Ungaria, dacă politica economică a guvernului are în vedere în locul economiei unei ţări de 10 milioane de locuitori, economia unei comunităţi naţionale formate din 13-14-15 milioane de persoane.