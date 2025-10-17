Summitul de pace de la Budapesta - Viktor Orbán: Nu prea exista altă opţiune decât să organizăm summitul americano-rus la Budapesta (Partea 1)

Budapesta, vineri, 17 octombrie 2025 (MTI) - Nu prea exista altă opţiune decât să organizăm summitul americano-rus la Budapesta - a declarat vineri prim-ministrul în cadrul emisiunii "Bună dimineaţa, Ungaria!" a postului public Radio Kossuth, adăugând că întâlnirea între Trump şi Putin ar putea avea loc în următoarele două săptămâni. Viktor Orbán a mai spus că va discuta şi cu preşedintele rus Vladimir Putin, cel târziu în cursul zilei de azi.

Premierul a spus: dacă se doreşte ca summitului de pace să aibă loc în Europa – iar războiul ruso-ucrainean este, până la urmă, un război care are loc în Europa – şi se consultă harta, se analizează liderii, devine foarte repede clar că Budapesta este în prezent singurul loc din Europa unde ar putea fi organizată o asemenea întâlnire. El a explicat că Ungaria este aproape singura ţară de partea păcii: care de trei ani încoace a susţinut pacea în mod constant, deschis, cu glas tare şi în mod activ.

Viktor Orbán a menţionat că Vaticanul adopta o poziţie similară şi regretă că papa Francisc, care l-a încurajat pe tot parcursul acestei perioade, chiar şi atunci când era supus celor mai severe atacuri, nu a apucat să vadă toate acestea.

„Dacă ne uităm la harta politică a Europei, există o singură ţară care a fost în mod consecvent şi tot timpul în favoarea păcii”, a rezumat el.

Premierul a spus că lucrurile s-au petrecut în mod similar şi în privinţa migraţiei: e ca şi cum „am rula pe contrasens pe autostradă şi uneori te mai întrebi dacă ai dreptate, dar Dumnezeu îţi trimite totuşi nişte semne că dimpotrivă, noi suntem pe banda corectă, de exemplu în chestiunea migraţiei şi a păcii”.

În plus, există avantajul că prim-ministrul ungar este în funcţie de mult timp, îi cunoaşte pe toţi şi toată lumea îl cunoaşte – a spus premierul, adăugând că Ungaria a fost întotdeauna un partener loial, şi-a susţinut mereu prietenii şi nu a renunţat niciodată nicio relaţie prietenească pentru avantaje tactice.

Dacă a fost nevoie de un loc sigur din punctul de vedere al păcii şi dacă lucrurile se vor desfăşura în regulă şi din punct de vedere tehnic, părţile nu va avea o surpriză politică, prin urmare au căutat un mediu previzibil, iar Budapesta pare o alegere logică – a spus el.

Premierul a precizat că va discuta cu Vladimir Putin în cursul zilei şi că este pe rol, se finalizează ultimele detalii privind o întâlnire oficială ungaro-americană la Washington. „Apa fierbe peste tot” – a adăugat el.

Viktor Orbán a spus că Donald Trump, preşedintele Statelor Unite l-a informat joi că o întâlnire între miniştrii de externe american şi rus se află pe ordinea de zi. Cei doi miniştri de externe vor încerca să rezolve problemele deschise în decurs de o săptămână, iar apoi, o săptămână mai târziu, va putea avea loc summitul Trump-Putin la Budapesta – a menţionat el, adăugând: joi seara a dat deja instrucţiuni pentru înfiinţarea unui comitet de organizare, lucrul a şi început.

Totodată, el a avertizat că nu trebuie să pierdem pasul, ritmul sau ordinea de mărime, deoarece aceste negocieri nu se referă la Ungaria.

„Desigur, toată lumea aici, în Ungaria, este acum entuziasmată, pentru că Dumnezeu ştie când a fost ultima dată un eveniment diplomatic de o asemenea importanţă în Ungaria, unde nu suntem doar gazde, deoarece este o performanţă politică să menţii o situaţie în care Budapesta este tocmai locul potrivit pentru găzduirea unui summit de pace” – a declarat prim-ministrul. El a adăugat: înţelege că toată lumea este entuziasmată şi curioasă, „dar rog pe toată lumea să dea dovadă de reţinere, deoarece aceste negocieri nu sunt despre noi, ci despre pace”.

Istoria de trei ani a luptei noastre pentru pace arată clar că perseverenţa şi smerenia sunt cele mai importante lucruri în problemele majore. Trebuie să susţinem cauzele nobile – a reamintit el.

Premierul a subliniat, de asemenea, că toţi membrii UE, cu excepţia Ungariei, sunt în favoarea războiului, motiv pentru care au fost în mod logic excluşi din summitul de la Budapesta, însă nu ar trebui să fie excluşi din procesul de pace. Prin urmare, el îi îndeamnă pe europeni să acţioneze ca preşedintele american: noi ar trebui să negociem cu ruşii, nu doar ca o „echipă de sprijin a preşedintelui american”, deşi, pentru moment, UE încearcă să-l atragă pe preşedintele Trump de partea pro-război – a remarcat el. Europa ar trebui să-şi apere propriile interese şi să-şi folosească propriile canale diplomatice, aşa cum a făcut Ungaria – a spus el.

(va urma)