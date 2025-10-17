Summitul de pace de la Budapesta - Péter Szijjártó: Fiind cea mai sigură ţară din Europa, suntem pregătiţi pentru summitul americano-rus

Budapesta, vineri, 17 octombrie 2025 (MTI) – Ungaria este în prezent singura ţară europeană capabilă să ofere condiţii adecvate pentru apropiatul summit între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin – a declarat vineri, la Budapesta, Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior, potrivit unui comunicat emis de minister.

Răspunzând la întrebările jurnaliştilor în cadrul unei conferinţe de presă, ministrul a declarat că, începând de joi seara, a discutat cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, consilierul şef al preşedintelui Iuri Uşakov şi secretarul de stat adjunct al SUA, Christopher Landau. Prim-ministrul Viktor Orbán a avut o convorbire cu Vladimir Putin.

El a subliniat că şi colegii săi american şi rus se vor consulta telefonic în cursul zilei şi, dacă reuniunea pregătitoare care le-a fost încredinţată va putea avea loc săptămâna viitoare, vor putea conveni asupra programului ulterior şi vor discuta despre o dată concretă, prin urmare şi autorităţile ungare vor informa despre aspectele tehnice în acel moment.

„Aceasta este cea mai sigură ţară din Europa, una dintre cele mai sigure ţări din lume, aşa că, dacă există un loc în care liderii vor putea discuta în condiţii de siguranţă, acel loc este aici” – a continuat ministrul.

În ceea ce priveşte sancţiunile impuse preşedintelui rus, el a subliniat că nu este nevoie de nicio consultare pe această temă. „Suntem o ţară suverană. Îl vom primi cu respect pe Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, îl vom găzdui şi îi vom asigura condiţiile necesare pentru a discuta cu preşedintele american” – a menţionat el.

Péter Szijjártó şi-a exprimat regretul pentru faptul că, deşi toată lumea era foarte optimistă după summitul anterior americano-rus din Alaska, acesta nu a produs rezultate tangibile, iar de atunci evoluţiile au tendinţa de a se agrava. De aceea, el consideră „o veste fantastică” reluarea contactului şi viitoarea întâlnire personală între Donald Trump şi Vladimir Putin.

El a continuat prin a sublinia că Ungaria nu a cedat presiunilor şi nu a rupt relaţiile cu Rusia, menţinând deschise canalele diplomatice şi posibilitatea dialogului, rămânând astfel singurul actor din Europa capabil astăzi să desfăşoare o cooperare eficientă şi bazată pe respect reciproc cu toate marile puteri mondiale.

Ministrul a subliniat că întâlnirea bilaterală între Viktor Orbán şi Donald Trump la Washington este independentă de acest summit, pregătirile întâlnirii şi elaborarea detaliilor acordului care urmează să fie semnat acolo sunt în curs de desfăşurare.