Viktor Orbán: În curând mă voi întâlni cu Donald Trump

Budapesta, joi, 16 octombrie 2025 (MTI) - Politica externă a Ungariei este renumită în întreaga lume pentru pacifismul său - a declarat prim-ministrul într-un interviu publicat miercuri seara pe canalul video al portalului Mandiner, referindu-se la participarea sa de luni la semnarea acordului de încetare a focului din Gaza, la Sharm el-Sheikh. Viktor Orbán a mai spus că se va întâlni în curând cu Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Prim-ministrul a declarat despre summitul de pace: „Am fost acolo pentru că acolo era locul nostru.”

El a explicat: de la revenirea lui Donald Trump, s-a format în jurul său o „reţea globală” de lideri de stat, care caută soluţii paşnice pentru toate conflictele armate. Aceste persoane se adună în jurul preşedintelui american pentru că acolo se află puterea şi capacitatea – a remarcat el.

Ungaria face şi ea parte din această reţea – a spus premierul, adăugând că, atunci când vine vorba de cauza păcii, de la Ucraina până la Cisiordania, se poate conta pe unguri.

Întrebat despre absenţa preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, premierul a răspuns: preşedinta Comisiei este angajata liderilor statelor membre, „noi am reprezentat-o, nu i s-a simţit lipsa”.

Întrebat despre aserţiunea preşedintelui SUA care este încrezător în victoria electorală a prim-ministrului ungar în 2026, Viktor Orbán a răspuns: „Bravo lui.” El a spus că profunzimea politicii ungare nu poate fi văzută din exterior şi că alegerile din această ţară – chiar dacă se termină cu o majoritate de două treimi – sunt mereu foarte serioase, deseori este o „ciocnire foarte dură, până la mitocănie”.

Premierul a menţionat că se va întâlni „în curând” cu preşedintele american, data fiind deja stabilită, precum şi 80% din subiectele care se vor discuta. Odată ce se va ajunge la un acord asupra celor 20% rămase, decizia privind momentul anunţării întâlnirii va fi luată împreună cu americanii.

El a spus: subiectele de discuţie se referă în principal la economie, unul dintre „cele mai mari subiecte ale luptei” fiind acordul privind evitarea dublei impuneri.

„Am restabilit relaţiile politice” cu Statele Unite, cu opt investiţii majore în acest an şi alte trei sau patru care urmează să vină din SUA, „în ciuda faptului că America tocmai se retrage”. Lucrăm la un pachet economic – a precizat prim-ministrul.

El a spus: toată lumea l-a trădat pe preşedintele american cel puţin o dată, cu singura excepţie a Ungariei.

Premierul a subliniat: după înfrângerea electorală a lui Donald Trump, celelalte state au căutat să intre în graţiile administraţiei Biden, dar Ungaria nu a făcut acest lucru şi nici nu a putut colabora cu noua conducere americană, deoarece nu exista un acord între părţi cu privire la cele mai importante probleme, şi anume migraţia, protecţia familiei şi pacea.

Viktor Orbán a menţionat, de asemenea, că presiunea asupra Ungariei în ceea ce priveşte Ucraina creşte în Uniunea Europeană şi că, în opinia sa, Donald Trump ar fi adus de mult pacea dacă „europenii nu l-ar incita încontinuu din culise” pe preşedintele ucrainean, în mod contrar politicii preşedintelui american.

Printre pregătirile pentru summitul UE de săptămâna viitoare, premierul a menţionat că se discută şi „pe laterală”, deoarece se doreşte clarificarea cu Moscova dacă – în cazul în care Uniunea Europeană va pune mâna pe activele ruseşti îngheţate – contramăsuri ce vor fi luate vor include şi îngheţarea activelor companiilor ungare.

Dacă companiile ungare vor suferi retorsiuni din partea Rusiei din cauză că Ungaria susţine şi ea utilizarea activelor ruseşti sechestrate în Europa, eu nu voi susţine acest lucru, deoarece înseamnă că Ungaria va suferi pierderi prin acesta – a declarat prim-ministrul.