Péter Szijjártó la Moscova: la Paks, prima şarjă de beton a noilor unităţi nucleare va fi turnată până în februarie anul viitor

Budapesta/Moscova, joi, 16 octombrie 2025 (MTI) – În ceea ce priveşte extinderea centralei nucleare de la Paks, prima şarjă de beton – care reprezintă o piatră de hotar importantă – va fi turnată până în februarie anul viitor. Din acest moment, proiectul va fi considerat centrală nucleară aflată în construcţie chiar şi conform standardelor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică – a anunţat miercuri la Moscova, Péter Szijjártó, ministrul ungar al afacerilor externe şi al comerţului exterior.

Potrivit comunicatului ministerului – în urma întrevederii cu Alexei Lihaciov, directorul general al Rosatom -, şeful diplomaţiei maghiare a relatat că ambele părţi sunt foarte devotate succesului extinderii centralei nucleare de la Paks.

„Ungaria are nevoie de această centrală atomoelectrică, deoarece ponderea energiei nucleare în satisfacerea nevoii interne de energie electrică va spori astfel la 70%. Am dori să conectăm ambele unităţi noi la reţea până la începutul deceniului următor. Am revizuit calendarul, conform căruia prima şarjă de beton a celei de-a cincea unităţi va fi turnată cel târziu până la începutul lunii februarie a anului viitor” – a continuat el.

Péter Szijjártó a scos în evidenţă că familiile maghiare plătesc în prezent cele mai mici preţuri la gaze naturale în Uniunea Europeană şi ca situaţia să nu se schimbe, noile unităţi ale centralei nucleare de la Paks vor fi necesare pe termen lung, deoarece nevoia de energie a Ungariei creşte odată cu performanţele economiei maghiare; iar pentru a satisface nevoia crescândă a ţării prin furnizarea de energie ieftină, este necesară extinderea capacităţilor nucleare.