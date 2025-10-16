De la începutul acestui an, Serviciul de Ambulanţă din Ungaria a reuşit să readucă la viaţă 1 721 de personae

Budapesta, joi, 16 octombrie 2025 (MTI) – De la începutul acestui an, Serviciul de Ambulanţă din Ungaria a reuşit să readucă la viaţă 1 721 de persoane, performanţă datorată în primul rând celor care acordă primul ajutor – inclusiv utilizatorilor aplicaţiei comunitare Szív City (Inimă City) – şi care au avut curajul şi capacitatea de a acţiona chiar şi în cele mai dificile situaţii, se arată într-un comunicat remis, joi, de Serviciul Naţional de Ambulanţă din Ungaria, cu ocazia Zilei Internaţionale a Resuscitării.

Potrivit documentului, cea mai importantă condiţie pentru succesul unei intervenţii de resuscitare este începerea rapidă şi continuarea compresiunilor toracice, precum şi utilizarea cât mai timpurie a defibrilatorului. Metoda de resuscitare poate fi învăţată, în luna octombrie, în diferite localităţi din Ungaria, în cadrul sesiunilor speciale de instruire „Hősképzés” („Formare de eroi”) organizate de Serviciul de Ambulanţă – se mai arată în comunicat.