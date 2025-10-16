Conferinţa Permanentă a Maghiarilor de Pretutindeni - Viktor Orbán: Eforturile americane de pace s-au lovit de rezistenţa europenilor (partea I)

Budapesta, joi, 16 octombrie 2025 (MTI) - Eforturile americane de pace au fost zădărnicite de rezistenţa europenilor; dacă liderii europeni nu ar fi făcut tot posibilul pentru ca eforturile preşedintelui american să eşueze, s-ar fi ajuns deja la un acord între Rusia, Ucraina, Europa şi Statele Unite - a declarat prim-ministrul joi, la sesiunea plenară a Conferinţei Permanente a Maghiarilor de Pretutindeni (Máért) de la Budapesta.

Viktor Orbán a afirmat că politica naţională reprezintă o provocare majoră pentru guvernele ungare; este un domeniu în care nu se poate rosti niciun cuvânt care să nu poartă un risc.

El a identificat dilema războiului sau păcii ca fiind cea mai importantă problemă actuală. El a considerat o chestiune fundamentală pentru comunitatea maghiară din Bazinul Carpatic dacă va fi război sau pace în Europa. În opinia sa, ne aflăm într-un război ciudat, deoarece Europa este în război conform propriei definiţii, liderii europeni vorbesc despre războiul ruso-ucrainean ca şi cum ar fi războiul nostru.

Premierul a subliniat, de asemenea, că eforturile americane de pace au fost zădărnicite de rezistenţa europenilor. Dacă liderii europeni nu ar fi făcut tot posibilul pentru ca eforturile preşedintelui american să eşueze, s-ar fi ajuns deja la un acord între Rusia, Ucraina, Europa şi Statele Unite – a adăugat el.

Cu privire la problema rezervelor valutare ruseşti sechestrate, care valorează între 150 şi 170 de miliarde de euro, el a declarat: i-a contactat pe ruşi deoarece trebuie să ştie ce contramăsuri ar putea fi luate dacă aceste active ar fi confiscate şi utilizate pentru a finanţa cheltuielile Ucrainei, dacă, de exemplu, activele companiilor ungare din Rusia ar fi confiscate sau nu.

Dacă activele companiilor vor fi sechestrate, ar fi destul de greu să se găsească un motiv pentru care Ungaria ar trebui să sprijine confiscarea activelor ruseşti îngheţate – a subliniat el.

Premierul a menţionat că, potrivit proiectului de buget al UE pentru următorii şapte ani, 20-25% din bani ar merge de fapt către Ucraina sub diferite titluri, chiar dacă ţara nu este încă membră a UE.

El a continuat spunând că Europa nu ar trebui „să stea pe tuşe” aşteptând să fie invitată la Washington şi să ia loc pe rândul de scaune din faţa biroului directorului executiv, ci ar trebui să negocieze independent cu ruşii, fără să aştepte să poată „deriva” o poziţie din acordul ruso-american.

Premierul a subliniat, de asemenea, că Europa este astăzi mult mai puternică decât Rusia. În timp ce ruşii pot avea o populaţie în jur de 140 de milioane, cea a Uniunii Europene depăşeşte 400 de milioane, în timp ce PIB-ul statelor sale membre este multiplul celui rusesc, iar bugetele lor militare depăşesc, de asemenea, pe cel al Rusiei – a explicat el.

Dacă ai putere, trebuie să o arăţi, iar dacă Europa nu luptă, există un singur loc unde îşi poate arăta puterea: la masa negocierilor – a spus el.

Viktor Orbán a afirmat că cel mai important element al acordului nu este Ucraina, deşi este o chestiune importantă, totuşi, nu este singura şi nici cea mai importantă. Ar trebui construit un nou sistem european de securitate, ar trebui clarificate problemele legate de armament, stabilită dimensiunea armatelor ţărilor şi ar trebui încheiat un tratat în acest sens, elaborând şi un sistem de monitorizare, deoarece, în umbra războiului, ţările au reziliat unul după altul acordurile anterioare privind armamentul – a explicat el.

El a apreciat că, la fel ca în cazul migraţiei, în decurs de un an sau doi va deveni clar că poziţia Ungariei a fost cea corectă, deoarece a încercat să urmărească o politică externă lucidă, calmă în privinţa războiul ruso-ucrainean, bazată pe identificarea intereselor europene. Există o notă de aroganţă în afirmaţia că ungurii nu au dreptate, ci vor avea, însă afirmaţia conţine mult adevăr – a spus el.

