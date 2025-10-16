Conferinţa Permanentă a Maghiarilor de Pretutindeni - Viktor Orbán: Eforturile americane de pace s-au lovit de rezistenţa europenilor (partea a II-a)

Războiul ruso-ucrainean sugrumă şi blochează dezvoltarea economică a Europei, însă, dacă războiul s-ar încheia, creşterea economică s-ar tripla într-un timp foarte scurt – a declarat Viktor Orbán.

Şeful guvernului ungar a recunoscut că, pe linia frontului, rezistenţa de până acum a ucrainenilor reprezintă un succes fantastic şi o performanţă eroică, dar a avertizat că, în ciuda acestui fapt, Ucraina a pierdut o cincime din teritoriul său, economia sa s-a ruinat, iar fără fonduri europene economia ucraineană nu poate funcţiona.

„Noi plătim” pensiile ucrainienilor, salariile, armata şi achiziţiile de echipamente militare, deoarece americanii s-au retras din acest proces – a explicat premierul. Politicianul a adăugat că americanii vând arme, pe care Europa le cumpără cu sute de miliarde, iar apoi le trimite în Ucraina.

Prim-ministrul şi-a exprimat speranţa privind relansarea cooperării în cadrul Grupului de la Vişegrad (V4), apreciind că preşedintele Poloniei urmează o strategie diferită de cea a guvernului polonez. În opinia sa, V4 a fost un format de succes până când a fost distrus cu sprijinul Bruxelles-ului şi al Berlinului.

Vorbind despre transformarea tehnologică aflată în curs, Viktor Orbán a subliniat că inovaţiile sunt integrate cu o viteză uriaşă în funcţionarea ţărilor dezvoltate din economia mondială, iar efectul acestui proces va fi exploziv în următorii ani. Acesta a adăugat că serviciile bazate pe inteligenţa artificială au pătruns deja în viaţa de zi cu zi, şi a atras atenţia asupra faptului că funcţionarea unui centru mare de inteligenţă artificială necesită o cantitate de energie electrică ce poate fi asigurată doar prin investiţii complet noi în domeniul energetic – nici Centrala nucleară de la Paks nu este suficientă pentru asta.

Viktor Orbán consideră esenţial ca Ungaria să nu rămână blocată în prezent, ci să facă parte şi în viitor din „procesele şi dezvoltările care sparg uşile”.

Politicianul a subliniat că pentru aceasta este nevoie ca actuala politică externă a Ungariei să nu fie schimbată – o politică care, în loc să sprijine formarea blocurilor, priveşte spre toate regiunile lumii şi încearcă să dobândească de pretutindeni acele cunoştinţe şi inovaţii tehnologice care reprezintă cel mai înalt nivel şi de care Ungaria are cea mai mare nevoie.

Premierul a propus crearea unui centru guvernamental de cunoaştere şi reacţie care, din perspectiva comunităţii maghiare, să evalueze permanent evoluţiile şi inovaţiile tehnologice moderne, pentru a evita ca ţara „să pice din viitor”. Viktor Orbán a cerut organizaţiilor membre ale Máért să includă, pe lângă temele tradiţionale legate de minorităţi, şi sistematizarea cunoştinţelor privind tehnologiile viitorului.

Evaluând relaţiile Ungariei cu ţările vecine, prim-ministrul a afirmat că Ucraina manifestă o atitudine ostilă faţă de Ungaria, iar acest lucru nu îi lasă neafectaţi nici pe membrii minorităţii maghiare locale.

Şeful guvernului de la Budapesta a semnalat că ucrainenii sunt profund integraţi în politica şi economia maghiară, adăugând că Ucraina este o ţară importantă şi trebuie tratată cu seriozitate, în pofida dificultăţilor sale, atunci când este vorba despre capacitatea de a-şi impune interesele externe.

Premierul a reamintit totodată că peste zece milioane de ucraineni şi-au părăsit ţara, „o parte dintre aceştia cu misiuni bine definite”.

(va urma)