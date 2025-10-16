Conferinţa Permanentă a Maghiarilor de Pretutindeni - Viktor Orbán: Eforturile americane de pace s-au lovit de rezistenţa europenilor (Partea a 3-a)

Referindu-se la cooperarea cu România, el a vorbit mai întâi despre dificultăţile economice ale României şi despre deficitul bugetar de 9,4%, apoi a felicitat UDMR pentru asumarea responsabilităţii guvernării chiar şi în astfel de circumstanţe.

Ungaria este disponibilă – l-a asigurat pe preşedintele UDMR, Hunor Kelemen, reamintind că „până la urmă, noi i-am adus pe români în spaţiul Schengen”, iar acest lucru a creat o bază de încredere.

Premierul este convins că Ungaria se află acum într-o poziţie – „atât din punct de vedere spiritual, cât şi din cel al conştiinţei ei” – în care nu pot ajunge la guvernare forţele care urmăresc politici împotriva maghiarilor din afara ţării, vor să le ia acestora dreptul la vot, sau nu doresc să conecteze comunităţile maghiare de dincolo de graniţă cu patria mamă cu aceeaşi forţă ca actualul guvern, sau nu îşi dau seama că resursele acordate celor de peste hotare reprezintă o chestiune vitală şi pentru cei care trăiesc în interiorul graniţelor.

În evaluarea sa, nu se va mai reveni la epoca în care maghiarii nu erau trataţi ca un întreg, ca naţiune, ci ca comunităţi care trăiau în state diferite, pentru care statul ungar nu avea nicio responsabilitate.

Prim-ministrul a declarat: este convins că astăzi organizaţiile şi comunităţile maghiarilor din alte ţări sunt consolidate atât din punct de vedere financiar, cât şi politic şi juridic. El a mulţumit organizaţiilor din afara Ungariei pentru cooperarea şi sprijinul acordat în ultimii 15 ani, menţionând că următoarea ediţie a Máért va avea loc după alegerile de anul viitor din Ungaria. El a menţionat: nu îşi doreşte nimic mai mult decât să continue munca începută.