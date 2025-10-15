Ungaria: 2,3 milioane de pensionari au primit tichete de masă

Budapesta, miercuri, 15 octombrie 2025 (MTI) - În data de 15 octombrie, se va fi finaliza distribuirea tichetelor de masă în valoare de 30 de mii de forinţi (aproximativ 391 de lei) la care au dreptul pensionarii - a anunţat miercuri, pe canalul public de actualităţi M1, Róbert Zsigó, secretarul de stat pentru relaţiile cu parlamentul din cadrul Ministerului Culturii şi Inovării.

Secretarul de stat a relatat că beneficiarii acestor tichete sunt peste 2,3 milioane de pensionari şi persoane cu venituri asimilate pensiilor. Valoarea totală a tichetelor distribuite este de 70 de miliarde de forinţi (peste 912 milioane de lei), din care 13 miliarde de forinţi (aproape 170 de milioane de lei) au fost utilizaţi deja de către persoanele în cauză.

Tichetele pot fi folosite până la data de 31 decembrie, în mod exclusiv pentru achiziţionarea de alimente reci; dar pe lângă marile magazine alimentare şi în pieţele agroalimentare, în magazinele de legume-fructe, în carmangerii şi direct la producători.

Róbert Zsigó a abordat şi tema suplimentului de pensie – în valoare medie de 47200 de forinţi (aproximativ 615 lei) – destinat compensării inflaţiei. Acesta se va acorda în decursul lunii noiembrie, iar în luna decembrie toţi pensionarii vor primi pensii majorate. „În 2010, guvernul ungar a încheiat un acord cu vârstnicii conform căruia, atât timp cât un guvern de coloratură naţională va cârmui ţara, se va menţine puterea de cumpărare a pensiilor” – a reamintit el.

„Am reintrodus a 13-a pensie, pe care partidele de stânga au eliminat-o; iar persoanele în vârstă o vor primi şi pe aceasta. În plus, vom apăra şi continua politica de reducere a valorii facturilor cu utilităţile publice, căci reducerea este importantă pentru vârstnici” – a precizat secretarul de stat.