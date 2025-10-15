Péter Szijjártó la Moscova: Stăruim în asigurarea securităţii energetice a Ungariei şi în practicarea celor mai mici preţuri la gaze naturale

Budapesta/Moscova, miercuri, 15 octombrie 2025 (MTI) - Guvernul maghiar stăruie în asigurarea securităţii energetice a Ungariei şi în practicarea celor mai mici preţuri la care clienţii casnici consumă gaze naturale în Uniunea Europeană - a precizat, potrivit comunicatului ministerului, Péter Szijjártó, ministrul ungar al afacerilor externe şi al comerţului exterior miercuri la Moscova.

În decursul unei mese rotunde la care a participat în cadrul Săptămânii Energiei Ruseşti, şeful diplomaţiei maghiare a afirmat că punctul de vedere al liderilor europeni conform căreia diversificarea înseamnă înlocuirea unei resurse de energie cu alta reprezintă o „nebunie”. Spre deosebire de această abordare, guvernul ungar urmăreşte mai degrabă asigurarea accesibilităţii cât mai multor furnizori şi rute de tranzit.

El a arătat: putem visa la anumite resurse de energie; dar în lipsa infrastructurii corespunzătoare, visele vor rămâne doar vise. De fapt, nevoile actuale trebuie comparate cu capacitatea conductelor existente pentru a afla dacă acestea din urmă sunt adecvate aprovizionării ţării.

În formularea ministrului: „În al treilea rând, (…) s-a acumulat experienţă în privinţa cooperării cu partenerii. În opinia mea, fiecare ţară din lume este suficient de inteligentă pentru a judeca cine sunt partenerii de încredere şi cine nu”.

„În prezent în Europa, Bruxelles-ul ne forţează să înlocuim resursele noastre de energie ieftine şi fiabile cu altele mai scumpe şi mai puţin fiabile. Ar avea această măsură sens din punctul de vedere al Ungariei? Nu, nu ar avea. De ce nu? Pentru că aprovizionarea sigură cu energie a ţării noastre este o chestiune fundamentală de suveranitate. Iar dacă suntem nevoiţi să riscăm securitatea aprovizionării cu energie a ţării noastre, riscăm şi suveranitatea noastră. Iar noi nu suntem dispuşi să ne riscăm suveranitatea” – a relevat el.

Péter Szijjártó a accentuat: „cu declaraţii politice şi conferinţe de presă, nu se pot încălzi locuinţe sau alimenta fabrici”. Prin urmare, aprovizionarea cu energie nu va fi niciodată o chestiune politică sau ideologică pentru Ungaria.

„Ne vom exercita dreptul suveran de a crea un mix energetic avantajos ţării noastre. Şi nu vom permite niciodată nimănui să aplice presiuni asupra noastră în vederea luării unei decizii care pune în pericol securitatea aprovizionării” – a precizat el.

Ulterior, diplomatul maghiar a explicat că aprovizionarea cu energie a Ungariei este în prezent pe deplin sigură: există un contract valabil pe termen lung cu compania Gazprom, dar ţara achiziţionează gaze naturale în mod continuu şi din alte surse. În plus, au fost semnate recent acorduri pe termen lung cu companiile Shell şi ENGIE în vederea cumpărării de GNL.

Cu toate acestea, el a avertizat că – în cazul în care transportul prin gazoductul Turkish Stream şi prin oleoductul Prietenia nu va mai fi posibil – infrastructura existentă în lipsa acestora nu va putea aproviziona Ungaria.

„În prezent, două oleoducte transportă ţiţei în direcţia Ungariei; iar Bruxelles-ul vrea să eliminăm una dintre ele în numele diversificării. Dar, eliminarea uneia dintre conducte cum poate fi numită diversificare? Cum poate fi considerat un oleoduct mai sigur decât două?” – a întrebat el.

Ministrul a calificat această abordare ca fiind „o nebunie, o lipsă totală a logicii” şi a remarcat: experienţa a demonstrat că Ungaria apreciază foarte mult cooperarea energetică cu Rusia.