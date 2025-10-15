Fonduri europene destinate îmbunătăţirii asistenţei medicale în municipiile Szeged şi Timişoara

Szeged, miercuri, 15 octombrie 2025 (MTI) - Municipiile Szeged şi Timişoara beneficiază de fonduri europene în vederea creşterii calităţii asistenţei medicale. Proiectul cu bugetul total de peste 3,028 de milioane de euro prevede extinderea capacităţilor, precum şi îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere prin sesiuni de perfecţionare profesională şi schimburi de experienţă - a informat Direcţia de Relaţii Publice a Universităţii din Szeged (SZTE) agenţia maghiară de presă MTI.

Potrivit comunicatului, proiectul care presupune colaborarea dintre Universitatea din Szeged, Consiliul Judeţean Timiş şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara trebuie finalizat până în decembrie 2027. Obiectivele acestuia sunt: îmbunătăţirea flexibilităţii, a nivelului de personalizare şi a accesibilităţii sistemelor de sănătate din regiune, respectiv creşterea calităţii serviciilor medicale.

Numărul de paturi de terapie intensivă se va mări la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara, în timp ce facilităţile de îngrijire medicală a Clinicii de Pediatrie aferente Universităţii din Szeged vor fi extinse prin amenajarea unei noi secţii ambulatorii.

Comunicatul arată următoarele: cooperarea va spori interoperabilitatea dintre clinici, iar crearea canalelor comune de comunicaţii şi elaborarea unor protocoale transfrontaliere pentru transferul pacienţilor va îmbunătăţi şi mai mult calitatea şi eficienţa serviciilor medicale.

Proiectul sprijină şi cooperarea dintre profesioniştii din regiunea transfrontalieră. O serie de conferinţe, webinarii şi sesiuni de perfecţionare profesională vor conecta personalurile de terapie intensivă şi de pediatrie în vederea facilitării schimbului de experienţă şi a aplicării celor mai bune practici. În plus, se va elabora şi o metodă de consultare în beneficiul terapiei cazurilor complexe transfrontaliere.