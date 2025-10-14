Peste două mii de cutii de ţigări de contrabandă descoperite într-un microbuz românesc

Conform comunicatului, vameşii au scos de pe autostrada M1 un microbuz care se deplasa din România spre Anglia. Transportând în cală paste uscate ambalate în cutii de carton.
Controlul efectuat a descoperit că sub paste se aflau 2 190 de cutii de ţigări româneşti sigilate – adaugă comunicatul.
Şoferul în vârstă de 30 de ani a recunoscut că el a ascuns ţigările în încărcătură, pe care urma să le ducă compatrioţilor săi care lucrează în Anglia.
Poliţiştii financiari au confiscat produsele din tutun în valoare de peste 5 milioane de forinţi (12,7 mii de euro). O procedură penală a fost iniţiată pentru contravenţie fiscală şi fraudă bugetară. Bărbatul riscă o amendă de 8 milioane de forinţi (20,4 de mii de euro) – precizează comunicatul.