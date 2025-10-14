În Ungaria, în apropierea graniţei cu România, a fost găsită o vulpe turbată

Nyíregyháza, marţi, 14 octombrie 2025 (MTI) – A fost confirmată prezenţa virusului rabiei, de laboratorul Autorităţii pentru Siguranţa Lanţului Alimentar din Ungaria (Nébih), la o vulpe împuşcată în apropierea localităţii Uszka, din judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg – se arată într-un comunicat remis agenţiei ungare de presă MTI.

Animalul a fost împuşcat la începutul lunii octombrie, în apropierea localităţii situate în zona de graniţă dintre România, Ungaria şi Ucraina, de specialiştii asociaţiei locale de vânătoare. La scurt timp, în urma diagnosticării, Laboratorul Nébih din Debrecen a confirmat prezenţa virusului rabiei la acest animal. În legătură cu primul caz din acest an, autoritatea veterinară din Ungaria a iniţiat mai multe măsuri epidemiologice, printre care supravegherea sporită a zonei şi instituirea carantinei pentru câini – au precizat reprezentanţii instituţiei.

În document se arată că în septembrie 2022 rabia a reapărut în Ungaria, iar ca urmare a măsurilor epidemiologice acesta este primul caz confirmat de la sfârşitul anului 2024. Până în prezent, toate cazurile identificate în Ungaria au fost raportate doar în judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg, în restul ţării nu s-au semnalat astfel de cazuri.

Potrivit autorităţii, apariţia actuală a bolii s-a produs probabil pe cale naturală, prin migraţia faunei sălbatice din ţările vecine. Totodată, riscul epidemiologic în regiune rămâne ridicat, întrucât în Ucraina şi în România rabia continuă să apară cu regularitate – se precizează în comunicat.

În Ungaria, vaccinarea vulpilor împotriva rabiei se efectuează de două ori pe an – primăvara şi toamna – în judeţele din sudul şi estul ţării. Din cauza numărului crescut de cazuri din anii precedenţi, începând cu anul 2024, în judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg, vaccinarea vulpilor se realizează cu o densitate dublă de momeli, măsură care va fi menţinută atâta timp cât situaţia epidemiologică o impune.