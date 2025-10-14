Filmele maghiare au depăşit două miliarde de forinţi în venituri la box office

Budapesta, marţi, 14 octombrie 2025 (MTI) - Filmele maghiare produse cu susţinerea Institutului Naţional de Cinematografie (NFI) au produs venituri de peste două miliarde de forinţi (peste 5 milioane de euro) în cinematografe în primele trei trimestre ale anului. În următoarele săptămâni vor fi lansate mai multe filme noi, printre care filmul portret al cântăreţului Ákos, candidatul Ungariei la premiul Oscar: "Árva" (Orfanul), şi drama de acţiune "Sárkányok Kabul felett" (Dragoni deasupra Kabulului) – a comunicat marţi NFI agenţiei ungare de presă MTI.

Comunicatul subliniază că filmele susţinute de NFI au cunoscut succes după succes în primele trei trimestre ale anului 2025. În cinematografe au fost doborâte recorduri de vizionare şi de venituri de mai multe decenii, în timp ce filmele maghiare au câştigat un total remarcabil de 37 de premii la festivalurile internaţionale.

Între 1 ianuarie şi 30 septembrie s-au vândut în total 948 030 de bilete pentru filmele susţinute de NFI, generând venituri totale de 2 015 528 676 forinţi (aproape 5,13 de milioane de euro) la box-office-urile interne – se subliniază în comunicat.

Comedia romantică „Cum aş putea trăi fără tine?”, lansată la sfârşitul anului 2024, a depăşit deja un milion de spectatori în cinematografele interne, ceea ce nu s-a mai întâmplat din 1986, de la filmul „Szerelem első vérig” (Dragoste până la sânge). Filmul „Am scris întâmplător o carte” a devenit cel mai de succes film maghiar pentru tineret de la schimbarea regimului, cu peste 160 000 de bilete vândute în cinematografe.

Comunicatul evidenţiază că filmele realizate cu sprijinul NFI au avut succes şi la cele mai mari festivaluri, aşa-numitele festivaluri de categoria A. Animaţia „Wish You Were Ear” a regizoarei Mirjána Balogh a câştigat Ursul de Cristal pentru cel mai bun scurtmetraj la Berlinale. Coproducţia canadiano-ungară „Blue Heron” a câştigat premiul pentru cel mai bun film de debut la Festivalul de la Locarno şi apoi premiul Descoperirea anului la Festivalul de la Toronto. Luna Wedler, protagonista filmului „Csendes barát” (Prietenul tăcut) al lui Ildikó Enyedi, a câştigat premiul Marcello Mastroianni pentru cel mai bun actor debutant la Festivalul de Film de la Veneţia, iar filmul în sine a primit premii de la cinci jurii independente.

„Am scris întâmplător o carte” a obţinut în total 17 premii internaţionale în acest an, printre altele: marele premiu la festivalurile de film pentru copii şi tineret de la Montréal, Zlín, Tromso şi Frankfurt. Documentarul animat „Blue Pelican” al lui László Csáki a primit diploma Anima la Bruxelles, premiul Nancy la Utrecht, premiile pentru cel mai bun regizor şi cel mai bun editor în Brazilia, precum şi premiul pentru cel mai bun lungmetraj la festivalul de animaţie de la Stuttgart.

Începând cu 23 octombrie, va fi proiectat filmul cel mai personal al regizorului László Nemes Jeles, laureat al premiului Oscar, „Árva” (Orfanul), film nominalizat de Ungaria la Oscar, a cărui acţiune se desfăşoară la Budapesta, în primăvara anului 1957, protagonistul fiind un băiat de 12 ani care crede că tatăl său, dispărut în timpul războiului, se va întoarce. Cel mai recent film al regizorului a fost inspirat de propria sa istorie familială.

Filmul documentar „Bölöni – legenda transilvăneană” va rula în cinematografe începând cu 6 noiembrie, prezentând cariera lui László Bölöni, câştigător al Cupei Campionilor Europeni, fotbalist selecţionat de 102 ori în naţionala României, antrenor care a descoperit fotbalişti de renume mondial. Filmul este o călătorie specială prin spaţiu şi timp, în care Valentin Ceauşescu şi staruri internaţionale vorbesc despre această personalitate excepţională, respectată ca un erou naţional de ambele părţi ale graniţei româno-ungare – scrie în comunicat.