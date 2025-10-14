Donald Trump: Viktor Orbán este un lider extraordinar

Budapesta, marţi, 14 octombrie 2025 (MTI) - Viktor Orbán este un lider extraordinar - a declarat, luni, preşedintele american Donald Trump, la conferinţa pentru pace organizată în Sharm el-Sheikh, Egipt.

Într-un fragment video publicat pe pagina de Facebook a prim-ministrului ungar, Donald Trump afirmă: „Iată, aici este Ungaria”, apoi întreabă: „Unde este Viktor?”. După care adaugă: „Îl iubim pe Viktor”.

Adresându-se premierului ungar, preşedintele american a declarat: „Eşti fantastic! Mulţi nu sunt de acord cu mine, dar până la urmă doar eu contez cu adevărat” – a remarcat Donald Trump, care l-a invitat pe Viktor Orbán să participe, luni, în Egipt, la semnarea Acordului de Pace din Orientul Mijlociu.

Referindu-se la prim-ministrul ungar, Donald Trump a continuat spunând că este un lider extraordinar. Acesta a adăugat că l-a sprijinit la alegerile anterioare, „iar el a câştigat cu 28 de puncte. Aşa că, data viitoare te vei descurca şi mai bine. La următoarele alegeri vei avea un rezultat excelent, şi apreciem foarte mult acest lucru. Suntem 100% alături de tine. Aceasta este Ungaria” – a afirmat preşedintele american.

Viktor Orbán a comentat postarea printr-un mesaj scurt: „Mulţumim, domnule preşedinte! Continuăm pe drumul păcii!”