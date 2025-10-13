Péter Szijjártó: Chiar şi cooperarea dintre Europa şi Asia Centrală începe să sufere deja din cauza sancţiunilor impuse de Bruxelles

Budapesta, luni, 13 octombrie 2025 (MTI) - Chiar şi cooperarea dintre Europa şi Asia Centrală începe să sufere deja din cauza obstinaţiei cu care Bruxelles-ul impune sancţiuni economice Rusiei, deoarece eurocraţii vor acum să extindă restricţiile şi la ţările acestei regiuni aflate într-o rapidă dezvoltare, măsură la care Ungaria se opune cu tărie - a scris luni ministrul ungar al afacerilor externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó, pe Facebook.

În urma întrevederii cu viceprim-ministrul kârgâz Daniyar Amangeldiev, şeful diplomaţiei maghiare a informat: au fost de aceeaşi părere că actuala politică de sancţiuni practicată de Bruxelles nu este corectă faţă de ţările paşnice din Asia Centrală, deoarece acestea nu iau parte la război şi nu poartă nicio responsabilitate pentru conflictul armat din Ucraina.

Péter Szijjártó a relevat următoarele: competitivitatea economiei europene este grav ameninţată, una dintre cauzele principale fiind politica de impunere a sancţiunilor de către Bruxelles. „Sancţiunile aplicate din cauza războiului au provocat daune severe economiei europene; sancţiunile ne afectează negativ pe noi, europenii, mult mai mult decât ele afectează negativ Rusia” – a avertizat el.

„În plus, chiar şi cooperarea dintre Europa şi Asia Centrală începe să sufere deja din cauza obstinaţiei cu care Bruxelles-ul impune sancţiuni economice Rusiei, deoarece eurocraţii vor să extindă sancţiunile aplicate de Uniune şi la ţările regiunii aflate într-o rapidă dezvoltare. Indignarea ţărilor de acolo nu este o întâmplătoare, deoarece aceste sancţiuni nu au niciun temei şi ignoră complet realităţile” – a punctat ministrul.

„Poziţia Ungariei este univocă: sancţiunile impuse de Bruxelles au eşuat, a venit timpul schimbării şi a renunţării la politica de impunere a sancţiunilor!” – a conchis Péter Szijjártó.