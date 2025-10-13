Guvernul ungar a transmis condoleanţe în urma decesului reprezentantului minorităţii naţionale române, Traian Cresta

Budapesta, luni, 13 octombrie 2025 (MTI) - Guvernul a primit cu profundă îndurerare vestea decesului lui Traian Cresta, fost preşedinte al Autoguvernării Românilor din Ungaria şi reprezentant al minorităţii naţionale române în Comisia pentru Minorităţile Naţionale din Ungaria al Parlamentului Ungar.

Mesajul de condoleanţe transmis luni agenţiei maghiare de presă MTI – şi semnat de viceprim-ministrul Zsolt Semjén – evidenţiază că valorile însuşite în familia de origine au inspirat deceniile de muncă dedicate de Traian Cresta politicii referitoare la minorităţile naţionale. Încă din tinereţe, şi consacrat viaţa de zi cu zi reprezentării şi agregării intereselor românilor din Ungaria, mai întâi în oraşul său natal Battonya/Bătania şi în judeţul Békés/Bichiş, iar ulterior la nivelul întregii ţări. Pe parcursul carierei sale, a depus toate eforturile pentru a păstra în beneficiul noilor generaţii importanţa identităţii naţionale şi de a le transmite această idee.

Decesul lui Traian Cresta înseamnă o pierdere imensă pentru foştii săi colegi şi pentru compartimentul guvernamental, care se ocupă de politica referitoare la minorităţile naţionale – se arată în mesaj.

Guvernul ungar împărtăşeşte durerea familiei şi doliul comunităţii româneşti din Ungaria.