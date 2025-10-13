Au fost alocate 100 de milioane de euro pentru renovarea Castelului Grassalkovich din Gödöllő, Ungaria

Gödöllő, luni, 13 octombrie 2025 (MTI) - Guvernul ungar şi OTP Bank au alocat câte 50 de milioane de euro (câte 20 de miliarde de forinţi), pentru renovarea de proporţii a Castelului Grassalkovich din Gödöllő - a anunţat luni la faţa locului János Lázár, ministrul construcţiilor şi comunicaţiilor.

Cu ocazia semnării contractului de finanţare, János Lázár a informat că lucrările de renovare vor implica o suprafaţă de aproximativ 17000 de metri pătraţi.

În opinia ministrului, probabil că nu este exagerată afirmaţia conform căreia – în ultimii o sută de ani – acesta este cel mai mare angajament financiar de interes public asumat de o companie privată sau de o persoană particulară, fapt demn de cea mai mare bancă maghiară şi de cel mai de succes om de afaceri din Ungaria.

Palatul administrat şi utilizat din anul 2021 de către Universitatea Maghiară de Ştiinţe Agricole şi ale Vieţii (MATE), sub supravegherea Consiliului Director al Fundaţiei MATE, va servi viitorul agriculturii maghiare; deservindu-i pe cei aproximativ 10000 de studenţi, care învaţă aici, şi pe turiştii care vizitează clădirea – a spus János Lázár.

Înşirând meritele persoanei care a dispus ridicarea palatului, ministrul a precizat că Antal Grassalkovich a fost, iniţial, un băiat cerşetor dintr-un sat, dar a devenit ulterior unul dintre cei mai bogaţi şi influenţi lideri şi politicieni din Ungaria, „chiar şi atunci, un băiat de la sat a putut deveni preşedinte de bancă, ministru al finanţelor sau chiar şi prim-ministru”.

La patruzeci de ani după semnarea Păcii de la Satu Mare (1711) – care a încheiat războiul de independenţă condus de principele Francisc Rákóczi al II-lea -, Antal Grassalkovich a reuşit, împreună cu o mână de maghiari, să reintegreze Ungaria în Europa şi să asigure succesul ţării chiar şi în pofida noilor circumstanţelor istorice, economice, politice şi administrative” – a adăugat János Lázár.

Sándor Csányi, preşedintele OTP Bank şi al Consiliului Director al Fundaţiei pentru Universitatea Maghiară de Ştiinţe Agricole şi ale Vieţii, a relatat că lucrările vor cuprinde aripa deja renovată anterior a palatului; o parte cu suprafaţa de 6000 de metri pătraţi, care a fost neglijată până acum; grădina palatului, aripa muzicienilor şi clădirile care adăpostesc operele de artă. În plus, se va redeschide şi berăria istorică.

Obiectivul este ca, după renovare, palatul să poată funcţiona într-o manieră eficientă din punctul de vedere al costurilor şi să genereze veniturile necesare funcţionării, „fiind o citadelă a conservării patrimoniului intelectual-spiritual şi cultural maghiar” – a relevat el.