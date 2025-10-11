Viktor Orbán: vom strânge semnături împotriva planurilor de război ale Bruxelles-ului

Budapesta, sâmbătă, 11 octombrie 2025 (MTI) - Astăzi începem colectarea de semnături împotriva planurilor de război ale Bruxelles-ului - a scris premierul ungar în postarea sa de Facebook de sâmbătă.

În formularea şefului statului maghiar: „Ne aşteaptă o toamnă fierbinte. Europa pluteşte în derivă cu viteză crescândă spre război”.

Viktor Orbán a reamintit că în urmă cu câteva săptămâni, la Copenhaga, Bruxelles-ul şi-a prezentat planurile de război: Europa va plăti, ucrainenii vor lupta, iar Rusia va fi ulterior epuizată. Nu am aflat însă cât vor costa şi cât vor dura toate acestea. În locul strategiei, eurocraţii de la Bruxelles au elaborat doar o utopie” – a remarcat el.

„Am clarificat în Danemarca: noi nu dorim aceste măsuri. De atunci, au lansat o adevărată campanie împotriva Ungariei, folosind un arsenal variat. Acuzaţii de spionaj, scandaluri generate prin ştiri false şi tertipuri juridice. S-au pornit împotriva noastră la Bruxelles şi au pus în acţiune şi mandatarii lor din Ungaria” – a scris prim-ministrul maghiar.

El şi-a încheiat postarea astfel: „Nu putem sta cu mâinile în sân! Trebuie să arătăm din nou că maghiarii nu doresc război. În acest scop, începem astăzi colectarea de semnături împotriva planurilor de război ale Bruxelles-ului. Vom fi prezenţi în fiecare oraş şi în fiecare sat, pentru că avem nevoie de fiecare maghiar iubitor de pace!”