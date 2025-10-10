Viktor Orbán: Suntem interesaţi de succesul economic al României

Budapesta/Cluj-Napoca, vineri, 10 octombrie 2025 (MTI) - Suntem interesaţi de succesul economic al României - a declarat, vineri, prim-ministrul Viktor Orbán în cadrul emisiunii "Bună dimineaţa, Ungaria!" a postului public ungar Radio Kossuth.

Noi, maghiarii, vrem să trăim în pace şi cooperare cu vecinii noştri – a declarat premierul într-un interviu difuzat de la Cluj-Napoca, unde participă vineri la congresul UDMR. El a spus că este „foarte greu de imaginat ceva mai complicat” decât relaţia dintre cele două ţări, aşadar „cu un astfel de trecut istoric, atunci când există pace şi cooperare, acestea nu sunt lucruri naturale, nici întâmplătore, ci rezultatele unei hotărâri”.

El a subliniat că România are un prim-ministru care gândeşte în mod similar, de aceea trebuie profitat de ocazie pentru a îmbunătăţi cooperarea. Viktor Orbán a observat: România este angajată într-o luptă serioasă pentru a restabili echilibrul financiar al economiei sale, ceea ce este un lucru dureros şi o provocare serioasă. Este vorba de partenerul nostru comercial deosebit, iar cu cât românii au mai mulţi bani, cu atât comerţul româno-ungar va funcţiona mai bine – a remarcat el.