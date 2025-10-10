Viktor Orbán: Succesul economic al României este şi interesul nostru (UPDATE: declaraţii privind Ucraina şi partidul de opoziţie Tisza)

Budapesta/Cluj-Napoca, vineri, 10 octombrie 2025 (MTI) - Interesul nostru, al maghiarilor, este ca economia României să prospere - a afirmat, vineri, premierul ungar Viktor Orbán în cadrul emisiunii Bună dimineaţa, Ungaria! a postului public Radio Kossuth.

Noi, maghiarii, vrem să trăim în pace şi cooperare cu vecinii noştri – a precizat şeful guvernului maghiar aflat la Cluj-Napoca. El a spus că este „foarte greu de imaginat ceva mai complicat” decât relaţia dintre cele două ţări, aşadar „cu un astfel de trecut istoric, atunci când există pace şi cooperare, acestea nu sunt lucruri naturale, nici întâmplătore, ci rezultatele unei hotărâri”.

Prim-ministrul ungar, care participă vineri la congresul de 35 de ani al UDMR, organizat în satul Juc-Herghelie (comuna Jucu, judeţul Cluj), a subliniat că România are un prim-ministru care gândeşte în mod similar, de aceea trebuie profitat de ocazie pentru a îmbunătăţi cooperarea. Viktor Orbán a observat: România este angajată într-o luptă serioasă pentru a restabili echilibrul financiar al economiei sale, ceea ce este un lucru dureros şi o provocare serioasă. Este vorba de partenerul nostru comercial deosebit, iar cu cât românii au mai mulţi bani, cu atât comerţul româno-ungar va funcţiona mai bine – a remarcat el.

În opinia lui Viktor Orbán, viaţa politică a provocat problemele economiei româneşti. Dacă stabilitatea, previzibilitatea şi posibilitatea de a planifica pe termen lung lipsesc, dacă oamenii sau partidele subestimează valoarea şi virtutea stabilităţii, respectiv a echilibrului economic şi financiar; consecinţele vor fi „implementarea unor sugestii întâmplătoare, precum şi deciziile economice luate pe termen scurt şi într-o manieră oscilantă” – a punctat el.

Premierul maghiar a adăugat că, deseori, rezultanta unui număr mare de decizii economice cu efecte pe termen scurt, dar aparent populare, este generarea problemelor economice mari. Viktor Orbán a apreciat prim-ministrul român ca fiind o persoană experimentată şi respectabilă. În formularea sa: dacă există un om care, pe baza activităţii de până acum – în decursul căreia a dovedit că este un lider foarte bun – are şansa de a „îndrepta această claie de fân clădită cam strâmb”, acelea este Ilie Bolojan.

În altă ordine de idei el a mai explicat că, în cazul în care Partidul Tisza ar fi la guvernare, ar urma instrucţiunile primite de la Bruxelles de a creşte impozitele şi de a trimite banii obţinuţi în plus în Ucraina. A continuat spunând: întrucât Partidul Tisza nu este la guvernare şi, conform speranţelor partidelor de guvernământ, nici nu va fi; nu poate lua banii maghiarilor – „nu poate nici acum, dar nu va putea nici în viitor”.

Prim-ministrul ungar a evidenţiat că Partidul de opoziţie Tisza este proiectul Bruxelles-ului, fiind creat la Bruxelles pentru a „schimba guvernul maghiar de coloratură naţională cu un guvern favorabil Bruxelles-ului şi Ucrainei”. În continuare, a precizat că în opinia Bruxelles-ului, banii sunt necesari în Ucraina, deoarece eurocraţii vor să câştige războiul împotriva ruşilor pe câmpul de luptă. Iar o soluţie de a obţine bani este să-i ia de la europeni, de exemplu de la maghiari, practicând impozite mai mari.

Viktor Orbán a menţionat, de asemenea, că Partidul Tisza ar dori impozite mai ridicate. În schimb, partidele de la guvernare consideră că cea mai bună politică economică este cea a cotelor reduse de impozite – a afirmat el.

Potrivit evaluării sale, în următoarele săptămâni Bruxelles-ul va exercita o presiune enormă asupra Ungariei ca guvernul maghiar să sprijine aderarea Ucrainei la UE şi sporirea ajutorului financiar acordat Ucrainei. El a considerat că se va da o bătălie politică internaţională majoră, care trebuie câştigată; dar a avertizat că guvernul maghiar are nevoie de susţinere în acest sens, iar consultarea naţională pe probleme fiscale va confirma opţiunea cabinetului de a reprezenta interesele naţionale.

Obiectivul Bruxelles-ului şi al Ucrainei este de a înlocui guvernul de coloratură naţională cu un guvern favorabil Bruxelles-ului şi Ucrainei – a afirmat el. Viktor Orbán a explicat că ucrainenii lucrează pentru a provoca o schimbare de guvern în Ungaria şi că partidul lor este Tisza, un „partid favorabil Ucrainei”.

Referindu-se la scurgerea de date din interiorul partidului de opoziţie Tisza, a punctat: pe vremuri obişnuiam să spunem că ruşii sunt deja în cămară, iar acum trebuie să spunem că ucrainenii sunt deja în smartphone-urile noastre. Serviciile lor secrete sunt omniprezente în Ungaria; dar, bineînţeles, noi îi urmărim, vedem ce se întâmplă: s-au infiltrat în viaţa intelectuală maghiară şi în universul consultanţilor maghiari; sunt prezenţi în dezbaterile politice maghiare şi au un partid – a conchis şeful guvernului.

El a calificat Premiul Nobel pentru literatură acordat lui László Krasznahorkai ca fiind o realizare uriaşă, evidenţiind că toate recunoaşterile de acest gen, aidoma medaliilor olimpice de aur, poartă o semnificaţie specială pentru Ungaria. Într-o ţară precum Ungaria, presiunea de a obţine rezultate este permanentă – a spus Viktor Orbán – accentuând că răspunsul la întrebarea referitoare la cauza existenţei maghiarilor este foarte dificil. A afirmat că maghiarii pot da un singur răspuns cu adevărat serios. În formularea sa: suntem pe lumea aceasta pentru că suntem talentaţi, suntem sârguincioşi şi oferim lumii rezultate de care şi lumea are nevoie. Maghiarii au dat umanităţii mai mult, decât au primit de la ea – a adăugat premierul.